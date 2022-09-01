GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Yedi Emin'i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Tatar yoğun bakıma alınır. Sadi ise daha ilk anda Tatar'ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar. Melek ve Can'ı birlikte Melek'in evine girerken gören Zülfikar, daha fazla dayanamayıp Can'la yüzleşir.

Melek'e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan Can, 'kardeşim' dediği Zülfikar'ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok Araz ve çetesini sevindirir. Gizem, Aylin'in partisinde tartıştığı Okan'ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında Okan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Okan'ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan Gizem, kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister. Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü'ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.