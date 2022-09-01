Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7.bölümü ile 1 Eylül Perşembe günü izleyiciyle buluştu. İşte 1 Eylül Perşembe Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izleme ekranı...

ABONE OL
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm kesintisiz izle

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler tarafından araştırılan dizinin özetini sizlerle paylaştık. İşte yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 7. son bölüm hakkında merak edilenler...
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm kesintisiz izle

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM İZLE!

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. son bölümü izleyebilirsiniz.

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm kesintisiz izle

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

    Yedi Emin'i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Tatar yoğun bakıma alınır. Sadi ise daha ilk anda Tatar'ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar. Melek ve Can'ı birlikte Melek'in evine girerken gören Zülfikar, daha fazla dayanamayıp Can'la yüzleşir.

    Melek'e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan Can, 'kardeşim' dediği Zülfikar'ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok Araz ve çetesini sevindirir. Gizem, Aylin'in partisinde tartıştığı Okan'ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında Okan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Okan'ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan Gizem, kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister. Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü'ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.  

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.