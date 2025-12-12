METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman, Ay ışığının en az etkili olduğu ve İkizler takımyıldızının en yüksek noktaya ulaştığı gece yarısından sonraki saatlerdir (TSİ 01.00 - 04.00 arası).

Geminid meteor yağmurunu en iyi şekilde deneyimlemek için, ışık kirliliğinden uzak, karanlık bir nokta seçmek esastır.

Şehir Işıklarından Uzaklaşın: Şehir merkezlerinden, sokak lambalarından ve büyük yerleşim yerlerinin yapay ışıklarından olabildiğince uzak bir bölgeye gidin.

Yüksek Rakımlı Bölgeler: Dağlık alanlar veya yüksek yaylalar, havanın daha temiz ve karanlık olması nedeniyle ideal gözlem noktalarıdır.