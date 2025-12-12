Habertürk
        Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Yılın son meteor yağmuru Geminid!

        Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

        Aralık ayına girilmesiyle birlikte gökyüzü meraklılarının heyecanı yeniden artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık gecelerini süsleyen Geminid meteor yağmuru, 2025'te görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu bölgelerde izlenebilecek bu doğa olayının, yılın en parlak ve yoğun meteor geçişlerinden biri olacağını vurguluyor. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:41
        1

        Gökyüzünde peş peşe parlayan meteorlar, aralık gecelerine damga vurmaya hazırlanıyor. 2025’in en dikkat çeken astronomi olayları arasında yer alan Geminid meteor yağmuru, yılın son aylarında gözlemcilerle buluşacak. Işık izleriyle adeta gökyüzünü canlandıran bu olayın, uygun koşullarda çıplak gözle dahi izlenebileceği belirtiliyor. İşte Geminid meteor yağmuru hakkında merak edilenler...

        2

        GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

        Geminid meteor yağmuru, aktif olduğu aralık ayı boyunca izlenebilir olsa da, en yüksek performansa ulaştığı zirve tarihi kritik önem taşıyor: 13-14 Aralık 2025 gecesi, yani 14 Aralık Pazar sabahına karşı yaşanacaktır.

        3

        METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

        Meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman, Ay ışığının en az etkili olduğu ve İkizler takımyıldızının en yüksek noktaya ulaştığı gece yarısından sonraki saatlerdir (TSİ 01.00 - 04.00 arası).

        Geminid meteor yağmurunu en iyi şekilde deneyimlemek için, ışık kirliliğinden uzak, karanlık bir nokta seçmek esastır.

        Şehir Işıklarından Uzaklaşın: Şehir merkezlerinden, sokak lambalarından ve büyük yerleşim yerlerinin yapay ışıklarından olabildiğince uzak bir bölgeye gidin.

        Yüksek Rakımlı Bölgeler: Dağlık alanlar veya yüksek yaylalar, havanın daha temiz ve karanlık olması nedeniyle ideal gözlem noktalarıdır.

        4

        Gözlem Yönü: Meteor yağmurunun çıkış noktası İkizler (Gemini) takımyıldızı olsa da, meteorlar gökyüzünün her yerinde görünebilir. Gözlerinizi yormadan gökyüzünün karanlık bir kısmına odaklanarak ve yere uzanarak beklemek en iyi yöntemdir.

        Ekipman Gerekli mi?: Meteor yağmuru çıplak gözle izlenebilecek bir olaydır. Teleskop veya dürbün gerekli değildir; hatta görüş alanını kısıtladığı için önerilmez.

        5

        GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Meteor yağmuru, gökyüzünün tamamını kapsayan bir olay olduğundan, Türkiye'den de net bir şekilde gözlemlenebilecektir. Ancak gözlem kalitesini etkileyen en önemli faktörler hava durumu ve ışık kirliliğidir.

