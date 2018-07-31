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Genç Arıkovanı'nın hayata dokunan liseli girişimcilerine ödül

Liseli gençlerin girişimci fikirlerini destekçilerle buluşturmak için yola çıkan Genç Arıkovanı kampanyasının sonuçları Turkcell Küçükyalı Plaza’daki törenle kutlandı. Kanserle mücadeleye yönelik xCancer, ilginç fikirleri gerçeğe dönüştürecek ekip bulma uygulaması Ideasity ve Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak AlzhEv platformda en çok destek alan projeler oldu.

31.07.2018 - 10:54 | Güncelleme:

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nın liseli girişimciler için oluşturduğu Genç Arıkovanı’nda en başarılı projeler belirlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hayata geçirilen platformda, gençlerin çağın ihtiyaçlarına yönelik yarattığı projeler fonlamaya açıldı. genc.arikovani.com adresi üzerinde en fazla destek toplayan ilk üç girişimci, yine Arıkovanı girişimcisinin ürünü olan üç boyutlu yazıcı Alya 3D Printer’ın sahibi oldu. Tüm proje gruplarına ise yine Arıkovanı’nda başarıyla fonlanan diğer bir proje olan Ape Drone hediye edildi.



EN FAZLA DESTEĞİ KANSERLE MÜCADELE TOPLADI

Genç Arıkovanı’nda kanserle mücadeleye yönelik xCancer en çok ilgi toplayan proje oldu. İlginç fikirleri gerçeğe dönüştürecek ekip bulma uygulaması Ideasity ve Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak AlzhEv de platformda en çok destek alan projeler oldu. Nanobot olarak kanserli hücrelerle savaştığınız sanal gerçeklik oyunu olan XCancer, 58.575 ArıCoin toplayarak birinci oldu. Girişim ekiplerinde yer almak isteyen genç beyinleri buluşturan IdeaSity 52.775 ArıCoin ile ikinci olurken, Alzheimer dostu ev projesi AlzhEv ise 33.750 ArıCoin ile üçüncü oldu. Kampanya sürecinde 12 projenin sahibi 28 genç yarıştı. Tüm projelere toplamda 6120 destek verildi ve 247 bin ArıCoin toplandı.

KAAN TERZİOĞLU: TÜRKİYE'DE MÜTHİŞ FİKİRLER, MÜTHİŞ BEYİNLER VAR

Genç Arıkovanı Ödül Töreni’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Arıkovanı, 2016’dan bu yana girişimcileri ve onların yenilikçi teknolojik projelerini destekçilerle buluşturuyor. Arıkovanı aracılığıyla girişimciler, geliştirdikleri teknoloji projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynağa toplum desteğiyle ulaşıyor. Genç Arıkovanı kampanyası ile lise öğrencilerinin parlak projelerini, girişimcilerle bir araya getirip etkileşimlerini sağlamayı hedefledik. Gençlerin parlak fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için onlara araçlar vermeye çalıştık. Arıkovanı bu anlamda benim beklentilerimin çok üstünde bir vazife yaptı ve sonuç aldı. Şunu gördük ki, Türkiye’de müthiş fikirler, müthiş beyinler ve müthiş zihinler var. Ve onlara doğru ortamları yaratabilirsek, onların dünya standartlarında başarı öyküleri yazmamaları için, en ufak bir sebep yok. Eminim ki geleceğin çözümlerini yaratma yolculuğunun başında olan Genç Arıkovanı’ndaki harika girişimlerden de, dünya standartlarında başarılı hikayesi yazanlar olacaktır.” dedi.

 

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