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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti - Diğer Haberleri

        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti

        İran Bisiklet Turu'nun 31 Mayıs'ta koşulan 5. ve son etabındaki kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Spor Toto takımının 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun vefat etti

        Giriş: 04.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:20
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        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
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        Bisiklet sporunun acı yüzü kazalar genç bir sporcuyu daha aramızdan aldı.

        5 etaplı İran Bisiklet Turu’nun 31 Mayıs’ta koşulan son etabında meydana gelen feci kazada birçok bisikletçi yaralanmıştı. Kameraların görmediği alanda meydana gelen kaza görgü, tanıklarının aktardığına göre yoldaki kırık bir çömlek parçası neden olmuştu.

        Bu kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Spor Toto bisiklet takımının 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, dün gece vefat etti.

        MÜFTÜOĞLU: BÜYÜK DEĞERDİ

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Yarış sırasında meydana gelen kazanın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduk. Cumartesi gününden bu yana süreci yakından ve titizlikle takip ettik. Hastaneden sporcumuzun boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı bilgisini almıştık. Sağlık durumu olumlu seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi” dedi.

        GİDECEK ÇOK YOLU VARDI

        Spor Toto bisiklet takımının gelecek vaat eden sporcusu, profesyonel pelotonda henüz 2 yıldır mücadele ediyordu. Ulusal yarışlarda pedal çeviren genç sporcunun 21 Ocak 2024’teki Türkiye Kupası Kriteryum yarışında birinciliği bulunuyordu. UCI yarışlarında da pedal çevirme şansı yakalayan sporcunun geçen yıl koştuğu İstanbul Turu, en üst düzeydeki yarışı idi. Takımının deneyimli isimleri ile birlikte katıldığı İran Bisiklet Turu da İstanbul Turu gibi UCI 2.1 seviyesindeki etaplı yol yarışı idi. Bu turun 2. etabında elde ettiği 7’ncilik de sporcunun kariyeri için önemli bir aşama olmuştu.

        SEVİNÇ YAŞAYAMADILAR

        İran'daki 5 etabın 4'ünde (Tahir Yiğit ile iki 1.'lik, bir 2.'lik; Ahmet Örken ile bir 3.'lük) kürsü başarısı elde eden Spor Toto bisiklet takımı da bu başarısını kutlayamadan Mustafa Ayyorkun'dan gelecek haberi beklemişti.

        BİSİKLET SPORUNUN ACI YÜZÜ

        Birçok sporun aksine özellikle yol bisikleti yarışları, özel hazırlanmış sahalarda ya da parkurlarda değil, doğal yollarda düzenleniyor. Normalde trafiğin aktığı yollar, yarış süresince trafiğe kapatılsa da yoldaki tehlikeler ortadan kalkmıyor. Bazen kapatılmamış bir çukur, hava şartları nedeniyle tehlikeli hale gelen parkurda seyirciler de risk oluşturabiliyor. Hızın özellikle inişlerde 80-100 km/saate ulaştığı göz önüne alındığında riskin boyutu anlaşılabiliyor.

        2023 İsviçre Turu'nun beşinci etabındaki kazada yaşamını yitiren İsviçreli Gino Mader, yakın zamandaki en acı kayıplardan biriydi.
        2023 İsviçre Turu'nun beşinci etabındaki kazada yaşamını yitiren İsviçreli Gino Mader, yakın zamandaki en acı kayıplardan biriydi.
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