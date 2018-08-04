Genç kızların yeni sevgilisi: Berkay Hardal

Perşembe akşamları SHOW TV'de ekranlara gelen 'Meleklerin Aşkı' yaz ayına renk katan projelerden biri oldu. Her yaştan insanı televizyon karşısına çekmeyi başaran dizinin oyuncu kadrosunda Berkay Hardal, Oya Başar, Didem Balçın ve Gülper Özdemir gibi isimler yer alıyor. Dizide bir isim var ki karizmasıyla bir adım ön plana çıkıyor. Henüz 22 yaşında olan Berkay Hardal, 'Meleklerin Aşkı'nda canlandırdığı Yağmur Duru karakteriyle kısa sürede hayran kitlesini genişletti. Genç kızların kendisini yakın markaja aldığı ünlü oyuncu yakın gelecekte dizi piyasasında adından sıkça söz ettireceğe benziyor