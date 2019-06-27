Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen 25 yaşındaki Şeyma Sarı ile konuşmak için evine gitti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Zafer Samancı'nın haberine göre Muzaffer C., kapıyı açan anne 51 yaşındaki Hacer Sarı'ya kızı Şeyma'yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi.

Hacer Sarı bu isteğe tepki gösterince yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti.

Ardından eve giren Muzaffer C., 27 yaşındaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi 18 yaşındaki Tuğba Sarı'ya da üst üste ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Başından vurulan anne Hacer Sarı, yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Tuğba Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öğretmen Şeyma Sarı'nın doğum gününde cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Muzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C. İlk ifadesinde amacının öldürmek değil aşkına karşılık vermeyen Şeyma Sarı ile konuşmak olduğunu tartışmanın çıkması üzerine silahını ateşlediğini söyledi.Öte yandan hayatını kaybeden Şeyma Sarı'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.