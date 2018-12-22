Son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çeken Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, bir ilki gerçekleştirerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yerli sporcularla katılmayı hedefliyor.

Tarihinde üç kez olimpiyatlarda mücadele eden masa tenisi milli takımlarında Türkiye'yi Çin uyruklu devşirme sporcular temsil ederken, federasyonunun yerli oyuncu yetiştirme uygulaması meyvelerini vermeye başladı.

Özellikle kadınlar kategorisinde Türk sporcuların başarıları ön plana çıkarken, iki sporcu Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etmeye çok yaklaştı.

Katıldıkları şampiyonlarda aldıkları derecelerle ön plana çıkan milli sporcular Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz, bu branşta olimpiyatlara katılacak ilk Türk sporcular olabilmek için çalışıyor.

Dünya sıralamasında ilk 100'e giren sporcuların olimpiyatlara gitme hakkı kazandığı masa tenisinde ilk 150 içerisinde yer alan Altınkaya ve Yılmaz, 2019'da katılacakları turnuvalarda toplayacakları puanlarla olimpiyat kotası hedefliyor.

SOYAK: "ÖZ EVLATLARIMIZLA KATILMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Mücahit Soyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir karar alarak milli takımlarda yerli oyunculara ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu proje kapsamında ilk önce devşirme sporcularla yola devam etmeme kararı aldıklarını belirten Soyak, "Biz federasyonda göreve geldiğimizde, kendi sporcularımızı, kendi evlatlarımızı uluslararası alanda yetiştirme gayretinde olduk. İlk olarak devşirme sporcuların katılımlarına son verdik ve yerli sporcularımıza yöneldik. Bunda da gerçekten başarılı olduk." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalar neticesinde, kadınlar branşında yetiştirdikleri genç sporcularla uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde ettiklerini anımsatan Soyak, şunları kaydetti:

"Daha önce devşirme sporcularımız vardı. Yeni dönemde kendi öz kaynaklarımızdan yetişen sporcularımız var ve onlarla başarılar elde ediyoruz. Şu anda Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz dünyada bu alanda ilk 150 sporcu arasında yer alıyor. Yani olimpiyat kotasına çok yakınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da olimpiyat kotasında olan arkadaşlara maaş bağladı. Sporcularımız da azami gayretle çalışıyorlar. Bunun semerelerini aldık ve en son Akdeniz Oyunları'nda milli takımımız ikinci oldu. Şu anda dünyada ilk 16 takım içeresinde yer alıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de ilk kez, kendi öz evlatlarımızla katılmak istiyoruz. Bunlar da Sibel ve Özge. Sporcularımız hedeflerine çok yaklaştılar. Önümüzdeki ay bu sporcularımız Macaristan'da düzenlenecek turnuvaya katılacaklar. Buradan alacakları puanlarla ilk 130'a yükselecekleri yönünde tahminlerimiz var. Tabii bu tempoda giderlerse ilk 100 girip olimpiyatlara gideceklerine inanıyoruz."

HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

Milli sporcu Sibel Altınkaya (25), ailesinin teşvikiyle bu spora başladığını ve 15 yıldır masa tenisi oynadığını söyledi.

Son 4 yılın Türkiye şampiyonu olduğunu ve Akdeniz Oyunları'nda final oynadığını dile getiren Altınkaya, "Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak. Önümüzde Macaristan Açık Şampiyonası var ve orada mücadele edeceğim. Olimpiyatlar için orada puan toplayacağım." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat kotası için mücadele eden 16 yaşındaki genç sporcu Özge Yılmaz ise 6 yıldır masa tenisi oynadığını ve kısa sürede milli takıma seçilerek uluslararası alanda önemli dereceler elde ettiğini anlattı.

Türkiye'yi milli takım forması altında en üst seviyelerde temsil etmek için çok çalıştığını aktaran Yılmaz, "Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak. Bunun için de ilk 100'e girmem lazım. Bu hedefe ulaşmak için çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK MASA TENİSİNİN OLİMPİYAT GEÇMİŞİ

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, tarihinde 3 kez olimpiyatlara katılma başarısı gösterirken, ilk defa 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye 2 sporcuyla temsil edildi.

2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda ikişer sporcu Türk Milli Takımı adına yarıştı.

Türkiye'yi 2008 Pekin'de bayanlarda Melek Hu, erkeklerde Cem Zeng, 2012 Londra'da bayanlarda Melek Hu, erkeklerde Bora Vang, 2016 Rio'da ise bayanlarda Melek Hu, erkeklerde Ahmet Li temsil etmişti.

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