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Gençler asgari ücret alıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 19 Mayıs'a özel olarak genç işsizlik raporu yayımladı. "Gençler ya işsiz ya da asgari ücretli!" başlığıyla yayımlanan rapora göre Türkiye'de 2.3 milyon genç işsiz bulunuyor. Yüksek öğretim mezunu olup çalışan gençler ise asgari ücret alıyor. Tıp fakültesi mezunları dışında fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümü asgari ücret civarında ücretle çalışıyor. Mühendislik fakültesinden mezun gençlerden ücretlerinin asgari ücrete yakın bir ücretle işe başlayanların oranı ise yüzde 40-50. Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında ise bu oran yüzde 60'ları buluyor

Gençler asgari ücret alıyor
Asgari gençlik
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HABERTURK.COM

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 1'inci Çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) ile 2021 yıllık verileri doğrultusunda Türkiye'de genç işsizlik verilerini içeren bir rapor hazırladı. Araştırmada, TÜİK'in 16 Mayıs 2022'de yayımladığı 1'inci çeyrek verilerine göre Türkiye'de her iki genç kadından birinin işsiz olduğu kaydedildi.

İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerde de, hem dar hem de geniş tanımlı işsizlik oranının artmaya devam ettiği bilgisi raporda yer alıyor.

TÜİK 2021 yıllık verilerine göre, gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 21.1, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 41 oranında. Rakamlar, geniş tanımlı genç işsizliğin, dar tanımlı genç işsizliğe göre 20 puan daha fazla olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE'DE GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜNYA ORTALAMALARIN ÜSTÜNDE

Rapora göre, Türkiye'de genç işsizlik oranı dünyada üst sıralarda yer alıyor.

Mart 2022 verilerine göre, genç işsizliği G7 ülkeleri ortalamasında yüzde 9.1, OECD ortalamasında yüzde 11.1 ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasında ise yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNLARININ İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ ASGARİ ÜCRET CİVARINDA

Raporda, Türkiye'de yükseköğrenim mezunu gençlerin asgari ücretle çalıştıkları da vurgulandı. Gençlerin birçoğunun iş bulamadığı rapora yansırken, yükseköğrenim mezunu gençlerin işe giriş ücretlerinin ise asgari ücret civarında kaldığı belirtildi.

Tıp fakültesi mezunları dışında bir fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümünün asgari ücret civarında bir ücretle çalıştığı bilgisinin yer aldığı raporda, mühendislik fakültesinden mezun gençlerden ücretlerinin asgari ücrete yakın bir ücretle işe başlayanların oranı ise yüzde 40-50 dolaylarında olarak açıklanıyor.

Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında ise bu oran yüzde 60'ları buluyor.

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