Gençlerbirliği: 4 - Trabzonspor: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Trabzonspor'un golleri 45+2 ile 50. dakikalarda Felipe Augusto ve 67. dakikada penaltıdan Ernest Muçi'den gelirken Gençlerbirliği'nin gollerini ise 5. dakikada Goutas, 31. dakikada Tongya, 52. dakikada Oğulcan Ülgün ve 58. dakikada Koita kaydetti.

Bu sonuçlar birlikte Gençlerbirliği ligdeki puanını 18'e yükseltirken Trabzonspor ise 35 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor karşılaşacak. Gençlerbirliği ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

SAVIC SAKATLANDI, OYUNDAN ÇIKTI! Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic, 38. dakikada kendisini yere bıraktı ve kısa bir tedavinin ardından sahaya döndü. Tecrübeli stoper birkaç dakika kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi. REKLAM Savic'in yerine 40. dakikada Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Başkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti. Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı. Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu. REKLAM Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.