AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Özgür Çek, Nurullah Aslan, Alperen Babacan, Hayrullah Erkip, Ebrar Yiğit Aydın, Mete Kaan Demir, Özkan Yiğiter ve Erkan Eyibil'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlılar, Manisa FK'den Özgür Çek ve MKE Ankaragücü'nden Alperen Babacan ile 1,5 yıllık, Nevşehir Belediyespor'dan kaleci Ebrar Yiğit Aydın'la 2,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Başkent temsilcisi, sezon başında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Yılport Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan ile Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir, Demir Grup Sivasspor'dan Özkan Yiğiter, Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ve Yukatel Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i ise sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Gençlerbirliği daha önce Mohammed Rharsalla, Jaime Ayovi, Tiago Rodrigues, Gabriel Torje, Thomas Fontaine ve Abdullah Durak'ı transfer etmişti.