Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı!

        Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ı, vefatının 4. yılında andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlerbirliği Kulübü, altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ı, vefatının 4. yılında yayımladığı mesajla andı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Daima kalbimizde olacaksın… Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün denize düştüğü anlar kamerada

        SARIYER'de motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) iddiaya göre hakimiyetini kaybettiği motosikletle denize düşerek hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Kemal Uğur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        Esir liderler
        Esir liderler
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır