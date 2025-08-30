Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Benfica mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho ile yollarına ayıran sarı-lacivertliler Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak. Peki, "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı tarihi...
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe bugüne kadar 94 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazanırken, 31 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.
Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE'DE TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?
Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.