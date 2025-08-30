Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe bugüne kadar 94 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazanırken, 31 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...