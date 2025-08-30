Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Benfica mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho ile yollarına ayıran sarı-lacivertliler Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak. Peki, "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 18:50 Güncelleme: 30.08.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe bugüne kadar 94 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazanırken, 31 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...

        2

        GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        3

        GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

        Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.

        5

        FENERBAHÇE'DE TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

        Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.

        Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.

