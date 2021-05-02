Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Candeias, Stancu

YEDEKLER: Übeyd, Mustafa, Sio, İlker, Rahmetullah, Ömürcan, Mugmi, Polomat, Seyhan, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Özcan Bizati

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Gedson, Halil, Kerem, Babel

YEDEKLER: Okan, Falcao, Linnes, Oğulcan, Yedlin, Mostafa, Saracchi, Emre Kılınç, Arda, Feghouli

TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim

SAAT: 20.30

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Eryaman

YAYIN: beIN SPORTS 1

Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 39. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da 5 futbolcu Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu maçın kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

98. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 48 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile bu sezonun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.