Gençlerbirliği galibiyete hasret kaldı

AA

Ligde 10. haftanın kapanış maçında Adanaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen başkent ekibi, kötü gidişata son veremedi.

Transfer yasağını kaldıramadığı için takıma takviye yapamayan kırmızı-siyahlılar, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy yönetiminde çıktığı üç maçı da kaybetti.

Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 kaybeden başkent temsilcisi, Adanaspor mağlubiyetiyle üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Ligdeki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Dyorex Boluspor karşısında elde eden Gençlerbirliği, daha sonra çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

NİYAZİ AKDAŞ GİTTİ-GELDİ

Ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreç yaşayan başkent ekibi, son 4 ayda 3 genel kurul yaptı. Gençlerbirliği bu süreçte yaptığı genel kurul sayısı kadar galibiyete ulaşamadı.

5 Haziran'da yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda aday olmadı.

Akdaş'ın desteklediği ve seçime tek aday giren Talip Çankırı kırmızı-siyahlıların yeni başkanı seçilirken, başkent temsilcisi transfer yasağını kaldıramadı.

Olağanüstü genel kurulu 25 Eylül'de yeniden toplayan Gençlerbirliği'nde tekrar Akdaş dönemi başladı.

Metin Diyadin'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy'u getiren Akdaş'ın bu hamlesi henüz saha sonucuna yansımadı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazartesi günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.