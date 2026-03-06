Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde yeniden Volkan Demirel dönemi! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nde yeniden Volkan Demirel dönemi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 3 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden anlaştığını duyurdu.

        Giriş: 06.03.2026 - 18:37
        Daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK kulüplerinde görev yapan 44 yaşındaki Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde çıktığı 5 lig, 1 kupa maçında 3'er galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

        Gençlerbirliği, 24 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

