Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'den düşen kırmızı-siyahlılar, Gazişehir Gaziantep maçının sonunda puan hanesinde yazan 67 rakamını değiştirirse Süper Lig hedefine ulaşacak.

Ligde 56 puan ve averajla 4. sırada bulunan ve play-off mücadelesi veren Gaziantep ekibi ise sezonu, düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor maçıyla kapatacak.

YENİLSE DE İHTİMAL VAR

Gençlerbirliği, Gaziantep temsilcisine yenilmesi durumunda da yarın Süper Lig'e çıkabilir.

Başkent ekibi, 61 puanla üçüncü basamakta yer alan Hatayspor'un sahasında Giresunspor'a puan kaybetmesi durumunda da Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Kırmızı-siyahlıların Gazişehir Gaziantep'e yenilmesi, Hatayspor'un da kazanması durumunda, bu iki takım arasında Süper Lig'e direkt yükselme mücadelesi sezonun son haftasına kalacak.

VİZE "EVLATLARIN" ELİNDE

Gençlerbirliği'nin bu hafta karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep'te teknik direktörlük görevini, geçmişte kırmızı-siyahlı formayı giyen Mehmet Altıparmak yapıyor.

Başkent takımının son hafta karşılaşacağı Adana Demirspor'u ise kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetişen Ümit Özat çalıştırıyor.

Kırmızı-siyahlılar, duayen başkan İlhan Cavcav'a adanmış sezonda 29 yıl kesintisiz mücadele ettiği Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği'nin o dönemki hocası Özat yönetimindeki Adana Demirspor ile oynayacağı maçta şampiyonluk turu atabilir.

Başkent ekibi, eski futbolcusu ve teknik direktörü Erkan Sözeri'nin Giresunspor'un başında gösterdiği performansla da adını Süper Lig'e yazdırabilir. Gençlerbirliği'nden 24. haftada gönderilen Erkan Sözeri yönetiminde ligde kalmayı garantileyen Giresunspor'un, Hatayspor'dan puan alması durumunda da başkent ekibinin Süper Lig yolu açılacak.

HEYECAN SON HAFTAYA KALABİLİR

Gençlerbirliği'nin Gazişehir Gaziantep'e yenilmesi, Hatayspor'un da Giresunspor'u mağlup etmesi durumunda heyecan son haftaya kalacak.

Başkent takımı, sezonun son haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Ligde 33. haftaya 66 puanla ikinci başlayan Abalı Denizlispor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

Sezonun son haftasında Abalı Denizlispor, İstanbulspor'la, Hatayspor, Balıkesirspor Baltok'la, Gazişehir Gaziantep de Kardemir Karabükspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Gençlerbirliği'nin zirve mücadelesindeki rakipleri Abalı Denizlispor ve Hatayspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunmuyor.