Gençlere kazandıran yeni Freezone dünyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Sadece FreeZone’lu olduğun için Saçma Kazan’maya başla” diyerek, genç müşterilerine her ortamda kazançlı çıkabilecekleri ve birbirinden çeşitli faydalar kazanabilecekleri yeni bir dönem başlatıldı. Buna göre Vodafone, FreeZone’lu gençlerin en çok kullandıkları sosyal medya ve oyun uygulamalarında GB’lerini ikiye katlarken; Netflix, Spotify ve YouTube Premium gibi en çok abone oldukları dijital platformlarda da 3 ay ücretsiz üyelik sunuyor. Gençler, yeme-içme, giyim ve sinema harcamalarında da FreeZone’un avantajları ile kazançlı çıkmaya devam ediyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, FreeZone’un kazandıran dünyası ile gençlere harcamalarında destek olacak avantajlar sunuyoruz. ‘Sadece FreeZone'lu olduğun için Saçma Kazan'maya başla’ diyerek, genç müşterilerimize her ortamda kazançlı çıkabilecekleri ve mutlaka her ay birbirinden çeşitli faydalar kazanabilecekleri yeni bir dönem başlattık. Gençlerin en çok kullandıkları sosyal medya ve dijital platformlarda GB hediyesi sunarken, Vodafone’un global gücünü kullanarak Netflix, Spotify ve Youtube gibi global platformlarla iş birlikleri ile gençlere özel verdiğimiz avantajları zenginleştiriyoruz. Vodafone FreeZone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”