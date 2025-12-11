Habertürk
Habertürk
        Gençlere kazandıran yeni Freezone dünyası - Teknoloji Haberleri

        Gençlere kazandıran yeni Freezone dünyası

        Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre yeni dönemde, FreeZone'lular en çok harcama yaptığı alanlarda geçerli birbirinden özel faydalarla her ortamda kazançlı çıkıyor. Tüm faydalara Vodafone Happy uygulamasından kolaylıkla erişilebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 15:23 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:23
        Gençlere kazandıran yeni uygulama
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Sadece FreeZone’lu olduğun için Saçma Kazan’maya başla” diyerek, genç müşterilerine her ortamda kazançlı çıkabilecekleri ve birbirinden çeşitli faydalar kazanabilecekleri yeni bir dönem başlatıldı. Buna göre Vodafone, FreeZone’lu gençlerin en çok kullandıkları sosyal medya ve oyun uygulamalarında GB’lerini ikiye katlarken; Netflix, Spotify ve YouTube Premium gibi en çok abone oldukları dijital platformlarda da 3 ay ücretsiz üyelik sunuyor. Gençler, yeme-içme, giyim ve sinema harcamalarında da FreeZone’un avantajları ile kazançlı çıkmaya devam ediyor.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Vodafone olarak, FreeZone’un kazandıran dünyası ile gençlere harcamalarında destek olacak avantajlar sunuyoruz. ‘Sadece FreeZone'lu olduğun için Saçma Kazan'maya başla’ diyerek, genç müşterilerimize her ortamda kazançlı çıkabilecekleri ve mutlaka her ay birbirinden çeşitli faydalar kazanabilecekleri yeni bir dönem başlattık. Gençlerin en çok kullandıkları sosyal medya ve dijital platformlarda GB hediyesi sunarken, Vodafone’un global gücünü kullanarak Netflix, Spotify ve Youtube gibi global platformlarla iş birlikleri ile gençlere özel verdiğimiz avantajları zenginleştiriyoruz. Vodafone FreeZone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

        GENÇLER GB’LERİNİ İKİYE KATLIYOR

        TÜİK verilerine göre, gençlerin %70’ten fazlası sosyal medya ve video izleme platformlarını kullanıyor. Vodafone’lu gençler, ortalama 31 GB’lık data kullanımıyla genç olmayanlara kıyasla 20 GB daha fazla data harcıyor. Vodafone FreeZone, gençlere Instagram, YouTube, Tiktok, X, Twitch ve daha birçok uygulamada kullanabilecekleri ek GB hediyesi sunarak gençlerin tarifelerindeki GB’lerini ücretsiz bir şekilde ikiye katlıyor.

        GENÇLERE DİJİTAL PLATFORMLARDA ÜCRETSİZ ÜYELİK

        FreeZone, gençlerin en çok sahip olduğu Netflix, Spotify ve YouTube Premium dijital platform üyelikleri harcamalarına da katkıda bulunuyor. FreeZone’lu gençler, “Vodafone Pay ile Faturana Yansıt” özelliği sayesinde bu platformlarda ilk 3 ay ücretsiz üyelik avantajından yararlanabiliyor.

        Vodafone, yeme-içmeden giyime farklı alanlarda güçlü marka iş birlikleri kurarak FreeZone’lu gençlere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. FreeZone’lu gençler, 1+1 sinema bileti, Tıkla Gelsin siparişlerinde geçerli 200 TL indirim, Getir Yemek’te %25 indirim, H&M alışverişlerinde 350 TL indirim gibi fırsatlardan yararlanabiliyor.

        VODAFONE HAPPY’DEN KATILIM SAĞLANABİLİYOR

        Yanımda uygulaması içinde yer alan ve Vodafone’lulara özel marka ayrıcalıklarının sunulduğu sadakat platformu Happy’nin gençler arasındaki popülerliği her geçen gün artıyor. Açıldığı günden bugüne platformdan alınan faydaların %20’sinin FreeZone’lular tarafından kullanıldığı görülüyor. Yeni dönemde de Vodafone FreeZone’lular için sunulan tüm faydalar, Vodafone Happy uygulamasında yer alacak. Vodafone FreeZone’lular, Happy içindeki FreeZone Güzellikleri sekmesinin altında yer alan “Fırsatı Kullan” butonuna tıklayarak kolayca katılım sağlayabiliyor.

