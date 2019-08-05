Bu yaz Avrupa basketbolunda altyapı şöleni yaşanmaya devam ediyor. Basketbol son yıllarda yükselen değerimiz olarak öne çıkıyor. EuroLeague'deki, EuroCup'daki başarılarımızla birlikte basketbol ülkemizde daha fazla ilgi görmeye başladı. Son 3 yılda ülkemize 2'si kadın basketbol, 3'ü erkek basketbolda olmak üzere 5 Avrupa kupası geldi.

Türkiye'de 7'den 70'e sporseverler Türk basketbolunun gelişimini merakla takip ediyor, bu haberimizde U18, U20 Avrupa Basketbol Şampiyonaları'nda Milli Takımlarımızın neler yaptığını inceleyeceğiz...

2019 U20 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Millilerimiz 13-21 Temmuz arasında gerçekleşen U20 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda, Karadağ, Britanya, Fransa ile aynı grupta yer aldı. Turnuvaya Britanya maçı ile başlayan millilerimiz, Britanya'yı 69-56 skor ile devirdi ve turnuvaya moralli başladı.

A grubundaki bir sonraki maçında rakibi Karadağ'ı da 58-71 skorla geçen milliler grubun son maçında Fransa'ya 69-57 yenilerek grubu 2. olarak tamamladı ve son 16'ya kalmaya hak kazandı.

Son 16'daki rakibi İtalya'yı maçın bitimine 15 saniye kala gelen Onuralp Bitim'in 3'lüğüyle 80-82 deviren milliler adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek Finalde rakip İspanya'ydı, maç sonuna kadar başa baş götürdüğümüz karşılaşmada bitime 2 saniye kala skorda 68-70 gerideydik ancak Muhaymin Mustafa'yla kazandığımız 2 serbest atışla maçı uzatmaya götürme şansı yakalamıştık, serbest atışlardan sadece 1'ini değerlendirebilen milli takım karşılaşmayı 69-70 kaybetti.

Milli Takım, sıralamalar için oynadığı Britanya maçında 104-87 galip geldi, bir sonraki sıralama karşılaşmasında Litvanya ile karşı karşıya gelen milliler 89-73 yenilerek turnuvayı 6. olarak tamamladı.

Takımımızın 2019 Avrupa U20 Basketbol Şampiyonası'nda istatistik liderleri şu şekilde;

13.3 verimlilik puanı ort. Mert Akay,

14.5 sayı ort. Onuralp Bitim,

5.8 ribaund ort. Ragıp Atar,

3.3 asist ort. Mert Akay.

2019 U18 AVRUPA ŞAMPİYONASI

U18 Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele eden millilerimiz Britanya, Almanya ve Sırbistan ile aynı grupta yer aldı. İlk grup maçında Britanya ile karşılaşan millilerimiz 61-102 gibi ezici bir skorla turnuvaya şampiyon gibi başladı.

Gruplardaki bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşan U18 takımımız, Almanya'yı Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribauntluk muhteşem performansıyla 62-54 mağlup etti.

Grubun 3. ve son maçında Sırbistan'la karşılaşan takımımız, Sırbistan'a 76-67 yenilerek grubu 2. bitirdi ve son 16 takım arasına kalmaya hak kazandı.

Son 16'da İtalya'yla karşılaşan millilerimiz, İtalya'yı 67-55 skorla geçerek çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

Çeyrek finalde rakip turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa'ydı. Fransa, oyunu son çeyreğe kadar önde götürdü. Son çeyrekte 25 sayı atıp rakibimizi 8 sayıda tuttuk. Son çeyrekteki mükemmel oyunumuzla karşılaşmayı 69-64 kazanarak adımızı yarı finale yazdırdık.

Yarı finalde rakibimiz yine turnuvanın güçlü ekiplerinden Slovenya'ydı. İlk yarısı başa baş geçen karşılaşmada Slovenya 3. çeyreği 10 sayı farkla önde bitirdi. 4. çeyrekte DNA'mıza işlemiş olan geri dönüşümüzü gerçekleştirdik ve Slovenya'yı 72-64 devirerek adımızı finale yazdırdık.

Finalde ilk yarıyı 8 sayı farkla önde bitirerek soyunma odasına elimiz güçlü girdik. İspanya 3. çeyreği iyi oynayarak maçı ortaya getirdi son çeyreğe 42-43 önde başladık, maç son dakikalara kadar ortadaydı, maçın son bölümlerinde hakemlerin yaptığı hatalar maça damgasını vurdu. Finali 57-53 kaybederek turnuvayı 2. tamamladık.

Takımımızın 2019 Avrupa U18 Basketbol Şampiyonası'nda istatistik liderleri şu şekilde;

17.1 verimlilik puanı ort. Alperen Şengün,

12.9 sayı ort. Mustafa Kurtuldum,

9.0 ribaund ort. Alperen Şengün,

3.0 asist ort. Ömer İlyasoğlu.

U16 Avrupa Basketbol Şampiyonası ise İtalya'nın Udine şehrinde 9-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca U16 takımımız bu yaz Azerbaycan'da gerçekleşen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde gümüş madalya kazandı.