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Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor? Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Süreç Film tarafından yapılan Gençliğim Eyvah dizisi, atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kadrosunda diziseverlerin de yakından tanıdığı oyuncular yer alıyor. Peki Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor? Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları ve konusu ne? İşte cevabı...

Gençliğim Eyvah

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam ATV ekranlarında yayınlandı. Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları ve konusu sosyal medyada en çok araştırılan konularının başında geliyor. İşte Gençliğim Eyvah dizisine dair bilgiler...

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisi, İstanbul'da var olan ve birçok dizinin de çekimlerinin yapıldığı dizi platolarında çekiliyor. Gençliğim Eyvah dizisi için plato içinde yeni bir mahalle oluşturulmuş durumda.

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NE?

Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi isimler bulunuyor.

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