Türkiye'nin en büyüğü açıldı 0:00 / 0:00

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Gaziantep'te spor organizasyonları gerçekleştirildi. Dr. Kasapoğlu, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' adlı proje kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu ve diğer 9 spor salonunun açılacak olması nedeniyle bir hayli heyacanlı, bir hayli mutlu, bir hayli gururluydu.

Aynı heyecan, mutluluk ve gururu 'Yarının Sultanları'nın Gaziantep ayağında yaşadı.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilerle yaptığı kahvaltıda bakanlığın gençlere ve spora yönelik çalışmalarından söz etti. Dr. Kasapoğlu, Türkiye'de birçok branşta sporu yaygınlaştırmanın uğraşı içinde olduklarını belirterek başlattıkları 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile Türkiye'nin dört bir yanına yüzme havuzu inşa ettiklerini ve etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje çerçevesinde sadece çocukların ve gençlerin değil, her yaştan kişinin yüzme öğrenmesini amaçladıklarını söyledi. Dr. Kasapoğlu, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile pandemi şartlarına rağmen üç yılda iki milyondan fazla kişinin yüzme öğrendiğini açıkladı.

Yüzme, jimnastik ile atletizmin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde oldukça önemli birer spor branşları olduğunun altını çizen Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, göreve geldikleri günden itibaren bu konuda çalıştıklarını ve yurt genelinde çalışmalarının devam ettiğini, edeceğini söyledi. Dr. Kasapoğlu'nun üzerinde durduğu bir diğer konu ise sporcu bursuydu. Gençlerin ve ailelerinin 'spor mu yoksa eğitim mi?' ikilemi arasında kalmasını sporcu bursuyla engellediklerini belirten Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcu bursuyla hem spora hem de öğrenime devam edebilme olanağının sunulduğunu dile getirdi.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aynı zamanda Giovanni Guidetti'nin 'Yarının Sultanları' şemsiyesi altında Türkiye'de spor alanında çalışmalar yapmasının, gençleri spora yönlendirmesinin oldukça anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği 'Yarının Sultanları'nın içeriği şöyle;

Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın koçu Giovanni Guidetti, kendisine birçok kazanımda bulunan Türkiye'ye kendi ifadesiyle borcunu ödemek için spor alanında çalışmalar yapmak, gençleri spora yönlendirmek için eşi milli voleybolcu Bahar Aksoy ile birlikte 'Yarının Sultanları' adlı projeyi geliştirdi. Projeyle Türkiye'de özellikle kısıtlı imkanlara sahip şehir ve ilçelere Guidetti' ve yardımcılarının eğitimleriyle voleybol götürülmesi amaçlandı.

Kahvaltı sonrası Şahinbey Kapalı Spor Salonu'na gittiğimizde gördüklerimiz oldukça etkileyiciydi.

Yüzlerce genç, 'Yarının Sultanları' kapsamında Giovanni Guidetti ile yardımcılarından temel voleybol dersi alıyordu. Guidetti, tek tek ilgilendiği gençlere voleybolla ilgili bilgilerini aktarırken onlara sporun kazanımlarıyla ilgili salıklar da veriyordu.

Giovanni Guidetti'ye milli takım ve kulüp takımı koçluğu nedeniyle zaten yoğun bir çalışma programı olmasına rağmen her boş zamanında şehir şehir, hatta ilçe ilçe gezip 'Yarının Sultanları'nı yaygınlaştırma enerjisini nereden aldığını sordum. Guidetti, sahadaki gençleri göstererek cevap verdi; "Spor yapmakla ne kadar heyecanlı ve mutlular değil mi?"

Giovanni Guidetti'nin kısa ama öz cevabının açılımı şöyle; işini seven, mesleğine saygı duyan, var olma nedeninin geleceğine yatırım yapma sorumluluğunu duyan ve bu doğrultuda kişilerin hayatlarında farkındalık oluşturan birinin çalışmalarının karşılığını görmesi yeteri kadar enerji sağlıyor.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in de spor salonunda takip ettiği 'Yarının Sultanları'nın antrenmanlarında konuştuğum gençlerin neler hissettiği, projenin önemini daha da belirginleştirdi.

Gençler, spor yapmanın Giovanni Guidetti'nin kendileriyle tek tek ilgilenmesinin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in de projeye verdikleri desteğin hayatlarında büyük bir farkındalık oluşturduğunu söyledi. Aralarından birinin düşünceleri 'Yarının Sultanları'nın amacına ne ölçüde ulaştığını gözler önüne serecek nitelikteydi. Şöyle dedi; "Belki hiçbir zaman voleybolcu olmayacağım. Belki de hiç bir zaman sporcu olmayacağım ama bu projeyle ifade edemeyeceğim birçok kazanım elde ettiğimi düşünüyorum. Belki de en önemli kazanımım yaşama sevincinin ve insana yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğu bilincinin aşılanmış olması."

Evet, belki de 'Yarının Sultanları'nda voleybol eğitimi görenlerden sporcu, Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'nda yer alıp 'Filenin Sultanı' olmayacak olanlar olacak ama ne iş yaparsa yapsınlar projeyle elde ettiği kazanımların bilinciyle mesleğinin, dolayısıyla Türkiye'nin sultanlarından biri olarak ülkesine hizmet edecek.

Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda 'Yarının Sultanları'nın antrenmanı takip edildikten sonra Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışı gerçekleştirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti'nin Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı açılışta Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu belirterek, her branşta sporun ilerlemesi için altyapılara büyük önem verdiklerini ve bu anlamda ciddi mesafe aldıklarını söyledi. Söz konusu havuzda yarınların şampiyonlarının yetişeceğine inandığını belirten Dr. Kasapoğlu, "Avrupa'nın ilk 5 havuzundan birini burada açıyoruz. Bu muhteşem tesisi yarının yıldızlarıyla buluşturuyoruz. Bu hepimizin gururu ve sevinci. İnanıyorum ki bu güzide tesis, ülkemiz sporuna ve uluslararası camiaya, yarınların şampiyonlarını yetiştirmede milletimize büyük hizmetler sunacak" dedi.

Türkiye'de her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük projelere imza attıklarını vurgulayan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin kalkınma mücadelesinde çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Devasa stadyumlardan spor salonlarına, binlerce semt sahasından yüzme havuzlarına... Gaziantep'te en büyüğünü, en modernini ve en donanımlısını açıyoruz şükürler olsun. Olimpik ve yarı olimpik havuzlarımız sayesinde yüzmeyi ana branşlardan biri haline getirdik. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Son 3 yılda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle milyonlarca insana yüzme öğrettik" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK YURT ALT YAPISINI BİZ SUNUYORUZ'

Hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarını anlatan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve barınma anlamında dünyanın önde gelen ülkesi konumunda bulunduklarını dile getirdi. Dr. Kasapoğlu, gençleri yarınların umudu olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti; "Dünyanın en büyük yurt alt yapısını biz sunuyoruz. Dünyanın en güçlü kredi ve burs imkanlarını sunuyoruz. Barınma, burs ve kredi olanaklarıyla bir yandan gençlerimize destek olurken, ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik. Gençlerimizin yarınlara daha güçlü hazırlanması için bu anlamda sporcu bursu uygulamamız var. 'Spor mu, eğitim mi?' ikilemi vardı. Bunu da yine hep birlikte ortadan kaldırdık."

SEVİLAY ÖZTÜRK'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşması sırasında, paralimpik milli yüzücü, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bu branşta Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sevilay Öztürk'ü doğum günü olması nedeniyle sahneye davet etti. Öztürk'ün Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyen Dr. Kasapoğlu, "Sevilay bu kutlu coğrafyanın yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerden biri. Onunla gurur duyuyoruz. Bundan sonra yeni yüzme havuzlarımızdan onu örnek alacak yeni şampiyonlar çıkar inşallah. Buna inanıyoruz. Bugün bu güzel tesisin açılış günü ama aynı zamanda Sevilay'ın da doğum günü ve 18 yaşına giriyor. Biz de bu güzel açılış vesilesiyle Sevilay'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, afiyetle, başarılarla dolu uzun ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Sevilay Öztürk, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları söndürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı.

Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki manzara da Şahinbey Kapalı Spor Salonu'ndakinden farklı değildi.

Yüzlerce genç, zengin imkanlara sahip, modern bir tesiste spor yapmanın, mutluluğu ve heyecanı içinde geleceklerine daha bir umutla, daha bir bilinçle kulaç atıyordu. Orada konuştuğum gençlerden birinin sözleri de yatırımın önemini gözler önüne serdi; "Bize yapılan yatırımların sonuçlarını herkes görecek. Çok başarılı olacağız."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri ve spor merkezleri yatırımları için teşekkür ederken 'Yarının Sultanları'nın ve Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nun şehre büyük bir heyecan ve mutluluk verdiğini söyledi.