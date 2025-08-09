Habertürk
        Bakan Osman Aşkın Bak: Diyarbakır'a 3.5 milyar lira spor yatırım yapacağız

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Diyarbakır'a bu yılın sonunda başlamak üzere önümüzdeki yıl yaklaşık 3.5 milyar liraya spor yatırımı, tesis yatırımı yapacağız" dedi.

        Giriş: 09.08.2025 - 15:06 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:06
        "Diyarbakır'a 3.5 milyar lira spor yatırım yapacağız"
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı müsabakalarını izledi. Bak, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'daki spor organizasyonunda sporun birleştirici gücünü gerçekleştirmek için bir arada olduklarını, 46 ilden gelen bin 33 sporcuyla şampiyonanın yapıldığını ifade etti.

        Tüm katılımcılara başarılar dileyen Bak, "Özellikle de bu sporun gerçekten disiplini, saygısı ve kendini savunma teknikleri sebebiyle de gerçekten insanın hayatında önemli bir sürece tanıklık ettiğini görüyoruz. Hepimiz karate filmlerinden esinlenmişizdir. Sokaktaki hareketlerden esinlenmişizdir. Çocukluğumuzda, gençliğimizde. Dolayısıyla hakikaten bir disiplin sporu. Ben inanıyorum ki Türk karatesi çok çok önemli başarılar elde edecek. Daha dün dünya oyunlarında Eray Şamdan dünya şampiyonu oldu. Bunun için de tebrik ediyoruz camiamızı" dedi.

        Diyarbakır Stadı'nda dün akşam bir gösteri maçı yaptıklarını hatırlatan Bak, sporun iyileştirici gücüne inandıklarını kaydederek, "Türkiye, dünyanın en modern tesislerine sahip. Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna yaptığı yatırımları hepimiz biliyoruz. Spor tesisleri anlamında yatırımlar devam ediyor. Dünyanın en modern tesislerine sahibiz ve Türkiye spor ülkesi olma yönünde hızla ilerliyor. İnanıyoruz ki Türk karatesinde Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkmaya devam edecek. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ"

        'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarılı olması için hep beraber çalışacaklarını vurgulayan Bak, "Biz, spor camiası olarak gençlerimizi spor salonlarına getireceğiz, yüzme havuzlarına getireceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız, iyileştirici gücünü kullanacağız. Diyarbakır'ın gençlerini de şampiyonluklarla süsleyeceğiz. İnşallah hep beraber ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız. Ülkemizi büyütmek için, geliştirmek için çalışacağız. Yine bölgemizin çocuklarıyla beraber kaynaşacağız. Buraya yatırımlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Diyarbakır'a Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2 bin kişilik bir öğrenci yurdu yaptıklarını aktaran Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bağlar'da spor tesisleri yapıyoruz. Yüzme havuzları yapıyoruz. Diyarbakır'a bu yılın sonunda başlamak üzere önümüzdeki yıl yaklaşık 3.5 milyar liraya spor yatırımı, tesis yatırımı yapacağız. Büyüyen, gelişen Türkiye'yi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız. Türk sporunun başarıya koşması için hep beraber çalışacağız."

        Bakan Bak'a, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin eşlik etti.

        Bak ve protokol üyeleri, müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

