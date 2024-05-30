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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yı kutladı - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yı kutladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:22 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:00
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        Bakan Bak'tan Bodrum FK'ya tebrik!
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        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bodrum FK'yı tebrik etti.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Sakaryaspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, Bodrum FK'ye önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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