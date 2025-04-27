Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye, dünyada büyük bir spor ülkesi haline geldi

Bu yıl 60.'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startıyla Antalya'da başladı. Bakan Bak, startın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi olduğuna değinen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60.'sının startını verdik. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği desteği biliyoruz. Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriliyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon. Ülkemiz spor turizmiyle, spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciliği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda. Antalya, spor turizmi açısından bizim marka şehrimiz. 23 takım 160 sporcu, bugün 132 kilometrelik etabı tamamlayacak. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.

"HERKESİ BİSİKLET SÜRMEYE DAVET EDİYORUZ" Antalya'ya ve spora dair de açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Pek çok futbol takımı da Antalya'da sezon arası kampları yapıyor. Bisiklet çok keyifli bir spor. İnsanları doğayla buluşturuyor. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Çağımızın sorunu obezite. Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz, bisiklet de insanı dinlendiren bir spor" ifadelerini kullandı.