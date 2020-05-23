Habert\u00fcrk\u2019ten Emrah Do\u011fru\u2019nun haberine g\u00f6re, G\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck Federasyonu g\u00f6n\u00fcll\u00fcleri t\u00fcm da\u011f\u0131t\u0131m s\u00fcrecinde aktif olarak bulundu ve bayramda da \u00e7ocuklar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrmek i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131.\r \r \r \r \r Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n oldu\u011fu g\u00fcnde gen\u00e7 g\u00f6n\u00fcll\u00fcler soka\u011fa \u00e7\u0131kma \u00f6zel izniyle Ramazan Bayram\u0131 arefesinde sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren y\u00fczlerce \u00e7ocu\u011fun bayraml\u0131k k\u0131yafetlerini evlerine kadar ula\u015ft\u0131rd\u0131. Ramazan ay\u0131 ve bayram arefesindeki bu payla\u015f\u0131mlar hem g\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fcleri hem de g\u00f6n\u00fclleri mutlu etti. G\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck Federasyonu taraf\u0131ndan g\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmaya devam ediyor. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Y\u00dcZLERCE GIDA KOL\u0130S\u0130 VE H\u0130JYEN PAKET\u0130 Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u201cYeme\u011fini Payla\u015f\u201d projesi kapsam\u0131nda Covid-19 salg\u0131n\u0131 boyunca \u00fclkemizde devam eden yard\u0131m seferberli\u011fe katk\u0131da bulunmu\u015f, G\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck Federasyonu ekibinin emekleri ile pandemi boyunca ve Ramazan ay\u0131 s\u00fcresince g\u0131da ve hijyen paketleri binlerce aileye ula\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. \u00d6zel izinle da\u011f\u0131t\u0131ma \u00e7\u0131kan G\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck Federasyonu ekibi, koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda ilan edilen soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 dolay\u0131s\u0131yla d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kamayan ailelere ula\u015fmaya devam etti. Bu Ramazan bayram\u0131 arefesinde de g\u0131da ve hijyen paketlerinin da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc ve Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu\u2019nun destekleri pek \u00e7ok aileyi sevindirdi. Aileler Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu\u2019na ve g\u00f6n\u00fcll\u00fc gen\u00e7lere g\u00fczel temennilerde bulunarak te\u015fekk\u00fcr ettiler.Ramazan ay\u0131 boyunca s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen g\u0131da ve hijyen paketi uygulamas\u0131n\u0131n Covid-19 tedbirleri s\u00fcresince devam etmesi planlan\u0131yor. Ankara Damla Toplulu\u011fu g\u00f6n\u00fcll\u00fc ekip lideri Kevser Kula, s\u00fcreci \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131: \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \u00c7OCUKLAR \u0130\u00c7\u0130N DE B\u0130R \u015eEYLER YAPALIM \u201cAnkara Damla G\u00f6n\u00fcll\u00fcleri bu s\u00fcrece ilk olarak Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n ve G\u00f6n\u00fcll\u00fcl\u00fck Federasyonu\u2019nun d\u00fczenledi\u011fi \u2018Yeme\u011fini Payla\u015f\u2019 projesine destek olmak i\u00e7in kat\u0131ld\u0131lar.Destek vermeye devam ettikleri projede ama\u00e7lar\u0131 bu projenin bir da\u011f\u0131t\u0131mdan \u00e7ok ikram s\u0131fat\u0131n\u0131 kazanmas\u0131, insanlar\u0131n oraya geldiklerinde g\u00fcler y\u00fczle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131p giderken g\u00fcler y\u00fczle ayr\u0131lmas\u0131yla g\u00f6n\u00fcl almakt\u0131. Proje devam ederken g\u00f6r\u00fcld\u00fc ki orada ailelerin ba\u015fka ihtiya\u00e7lar\u0131 da var. \u2018\u00c7ocuklar i\u00e7in de bir \u015feyler yapal\u0131m\u2019 diyerek bir yola daha \u00e7\u0131kt\u0131lar. Vakit azd\u0131 ve imk\u00e2nlar k\u0131s\u0131tl\u0131yd\u0131. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Ancak g\u00fcnd\u00fczleri ya\u011fmurda, g\u00fcne\u015fte yemek ikram\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan g\u00f6n\u00fcll\u00fcler gecelerini de vakfederek, \u00e7ocuklar\u0131n ya\u015f,cinsiyet ve adres tespitleri, ma\u011faza ve \u00fcr\u00fcn ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 i\u00e7in toplant\u0131lar yapt\u0131lar. Kimi g\u00fcn kendileri iftara yeti\u015femeden sahada sim\u00fclasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 d\u00fczenlediler. Ve arefe g\u00fcn\u00fc \u00f6zel izinle sahaya yine \u00e7\u0131kan Ankara Damla G\u00f6n\u00fcll\u00fcleri, \u00e7ocuklara bayraml\u0131klar\u0131n\u0131 hediye ettikleri an t\u00fcm bu yorgunluklar\u0131 unuttular.\u201d diye konu\u015ftu.