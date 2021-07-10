KüçükÇiftlik Park’ın, tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, bu yıl da İstanbulluları açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturuyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun güçlü programı, Genco Erkal’ın 14 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı Avrupa yakasında ilk kez sahneleyeceği yeni müzikli gösterisi “ŞAHDAMARIM” ile devam ediyor. Erkal’ın, Ahmed Arif’in ölümünün 30. yılında, usta ozanın şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı oyun Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. “ŞAHDAMARIM”, tek bir şiir kitabıyla edebiyatımızın zirvesini tutmuş, halk kitlelerince en sevilen yazarların başında gelen büyük ozan Ahmed Arif’in değerli anısına bir armağan niteliği taşıyor. Sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu’nun çalışmalarından uyarlanan oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 2021 Programı

14 Temmuz Ahmed Arif - ŞAHDAMARIM – Dostlar Tiyatrosu

28-29 Temmuz Cyrano de Bergerac –Kumbaracı50 (Prömiyer)

4 Ağustos Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu

5 Ağustos Plastik Aşklar – Anatolia Entertainment Görsel Sanatlar

11-12 Ağustos Cimri – Semaver Kumpanya

25-26 Ağustos Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

1 Eylül Batının Sonu – Dasdas

2 Eylül Sevgili Arsız Ölüm Dirmit – Tiyatro HemHal

8 Eylül Yeni Bir Şarkı – Moda Sahnesi

9 Eylül Çamlıca'nın Üç Gülü – Kedi Sahne Sanatları

22 Eylül Ben Anadolu – Mam'art