Genco Erkal: Dördüncü doz aşımı da oldum

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"Dördüncü doz aşımı da oldum" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor. 83 yaşındaki Genco Erkal da dördüncü doz aşısını olduğunu duyurdu.

"HERKESE ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"

O anları Twitter hesabından paylaşan Erkal, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki Biontech." ifadelerini kullandı.

— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) September 26, 2021

Usta sanatçı, ayrıca, "Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim." diye konuştu.