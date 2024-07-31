Genco Erkal kimdir, neden vefat etti ve cenaze töreni ne zaman? Genco Erkal hayatı
86 yaşındaki tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal vefat etti. Usta oyuncu, vefatından hemen önce bir Nazım Hikmet şiir ile sevenlerine veda etmişti. Peki, Genco Erkal kimdir, neden vefat etti ve cenaze töreni ne zaman? İşte, detaylar...
Tiyatrocu ve sinema oyuncusu olan Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erkal'ın vefatı sonrasında siyasi ve ünlü isimlerden arka arkaya açıklama geldi. Peki, Genco Erkal kimdir, neden vefat etti ve cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
GENCO ERKAL NEDEN VEFAT ETTİ?
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle hayata veda etti.
VEDA MESAJI YAYINLAMIŞTI!
Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.
Genco Erkal, bir süre önce Nazım Hikmet'in şiiri ile veda mesajı yayımlamıştı:
Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın.
Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez...
Tek hecesiz elveda.
GENCO ERKAL CENAZA TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Genco Erkal'ın cenazesi 2 Ağustos Cuma günü defnedilecek. Defin öncesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir veda töreni düzenlenecek.
GENCO ERKAL KİMDİR?
1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.
1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti.Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.
Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.