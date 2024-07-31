Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Genco Erkal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Genco Erkal neden vefat etti ve cenaze töreni ne zaman?

        Genco Erkal kimdir, neden vefat etti ve cenaze töreni ne zaman? Genco Erkal hayatı

        86 yaşındaki tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal vefat etti. Usta oyuncu, vefatından hemen önce bir Nazım Hikmet şiir ile sevenlerine veda etmişti. Peki, Genco Erkal kimdir, neden vefat etti ve cenaze töreni ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tiyatrocu ve sinema oyuncusu olan Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erkal'ın vefatı sonrasında siyasi ve ünlü isimlerden arka arkaya açıklama geldi. Peki, Genco Erkal kimdir, neden vefat etti ve cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        2

        GENCO ERKAL NEDEN VEFAT ETTİ?

        Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle hayata veda etti.

        3

        VEDA MESAJI YAYINLAMIŞTI!

        Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.

        Genco Erkal, bir süre önce Nazım Hikmet'in şiiri ile veda mesajı yayımlamıştı:

        Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın.

        Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum.

        Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın...

        Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez...

        Tek hecesiz elveda.

        4

        GENCO ERKAL CENAZA TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Genco Erkal'ın cenazesi 2 Ağustos Cuma günü defnedilecek. Defin öncesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir veda töreni düzenlenecek.

        5

        GENCO ERKAL KİMDİR?

        1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

        6

        1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti.Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

        7

        Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!