Genco Erkal, vefatının 1'inci yılında anıldı

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle geçtiğimiz yıl hayata veda etmişti. Erkal, vefatının birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Genco Erkal'ın anma törenine, sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı. Oyuncunun kızı Ayşe Sümer, törende yaptığı konuşmada gelenlere teşekkür ederek, babası adına anıt mezar yapılacağını söyledi.

Törene katılan oyuncu Tülay Günal, Genco Erkal ile yıllarca aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek; "O sadece sahnede değil, hayatın her alanında bir duruşu, bir vicdanı, cesaretin temsilcisiydi. Onu tanıyan herkesin hayatında derin ve silinmez izler bıraktı" dedi.

Müzisyen Ercan Çağıran, Ahmed Arif'ten uyarlanan 'Şahdamarım' oyununda birlikte çalıştıklarını aktararak; "En büyük düşü, bu ülkenin ve dünyadaki insanların bir arada, kardeşçe, barışçıl şekilde yaşadığını görmekti. O yüzden oyunun son şarkısını ‘Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin’ ile bitirmek istemişti" diye konuştu.