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        Haberler Dünyadan Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın otopsi raporu açıklandı - magazin haberleri

        Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın otopsi raporu açıklandı

        Şubat ayında eşiyle birlikte evinde ölü bulunan Gene Hackman'ın ardından eşi Betsy Arakawa'nın da otopsi raporu tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:09
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        Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa, 26 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulunmuştu. 65 yaşında Betsy Arakawa'nın 12 Şubat'ta, fare kaynaklı hantavirüs akciğer sendromundan hayatını kaybettiği tespit edilmiş, Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından öldüğü anlaşılmıştı. Ölümünden iki ay sonra Arakawa'nın otopsi raporu açıklandı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sıralandı.

        Arakawa'nın otopsi raporuna göre, ölüm anında göğsünde sıvı birikmesi, kalbe ve vücuda kan sağlayan damarlarda hafif sertleşme görüldü. Arakawa'nın Covid-19 ve grip testleri negatif çıktı, travma belirtisi göstermedi. Kafein testi pozitif çıkarken, alkol ve uyuşturucu maddeler testi negatif sonuçlandı. Rapora göre, Arakawa'nın karbonmonoksit seviyeleri normal aralıktaydı.

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        Hackman'ın otopsi sonucu da önceki gün açıklanmıştı. Sevilen oyuncunun 'konjestif kalp yetmezliği geçmişi' ve 'şiddetli kronik hipertansif değişiklikler ile böbrek hastalığı' olduğu bildirilmişti. Otopsiye göre, Nisan 2019'dan beri kalp piliyle yaşayan oyuncuda, 'Alzheimer hastalığı ile tutarlı nörolojik bozulmalar' tespit edilmişti.

        Otopsi sonucu açıklandı
        Otopsi sonucu açıklandı Haberi Görüntüle

        Otopside koroner arter stentleri ve yeni damarların yanı sıra daha önce aort kapak değişimi yapıldığı, şiddetli damar sertliği ve hipertansif kalp hastalığı olduğu bulunmuştu. Hackman'ın beyin incelemesinde ileri evre Alzheimer hastalığının mikroskobik bulguları görülmüşü. Oyuncunun hantavirüs testi negatif çıkmış, eşinin ölümüne neden olan virüsün Hackman'a bulaşmamış olduğu tespit edilmişti.

        Ölümcül hantavirüs, genellikle bodrum veya tavan arasını temizlerken temas edilebilecek kemirgen idrarı ve dışkıları yoluyla yayılıyor. Çiftin yaşadığı devasa mülkün üç garaj alanında, iki misafir evinde ve üç kulübede kemirgen dışkısı bulunurken, garajlarda canlı bir kemirgen, ölü bir kemirgen ve bir kemirgen yuvası tespit edildi. Binalarda kemirgenler için tuzaklar bile bulundu. Bu da kemirgenlerin Hackman'lar için devam eden bir sorun olduğunu gösterdi.

        Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, şubat ayında evlerinde ölü bulunmalarından neredeyse iki ay sonra, nisan ayının ortasında son yolculuğuna uğurlanıştı. Ölümlerinden günler sonra Hackman çiftine, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından düzenlenen özel bir törenle veda edilmişti.

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        #Gene Hackman
        #Betsy Arakawa
        #otopsi
        #ölüm nedeni
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