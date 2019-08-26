Bülent AYDEMİR / ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "İki isim emeklilik dilekçesi verdi. Emeklilik doğal bir haktır" sözleriyle değerlendirdiği ve kulis haberlerine göre, "5 general istifa etti, devamı gelebilir" diye aktarılan, TSK'daki durumun arka planını özetle anlatalım.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; kimse görevden kaçmıyor ya da atandığı görev yerini beğenmeyip vatana hizmetten imtina etmiyor. Emeklilik dilekçesi veren isimlerin hepsinin kendince haklı gerekçesi var ve sicillerine baktığınızda son derece iyi yetişmiş ve askerlik hizmetinde, terörle mücadelede önemli görevler üstlenmiş isimler. Peki niçin emeklilik dilekçesi veriyorlar?

Son yapılan atamalar, Yüksek Askeri Şura'dan çıkan görevlendirmelerle ilgili rahatsızlık var. Bu atamaların bazı dengeler, teamüller ve hassasiyetler düşünülmeden yapıldığı kanaati hakim olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atamalarında göz önünde bulundurulan etik yapının bozulduğu yönünde bir fikir oluşmuş. Bunun kasıtlı olmadığı yönünde yaygın bir görüşün olduğunu da eklemeliyim.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emeklilik dilekçesi verdiklerini söyledikleri iki isimden yola çıkarsak;

Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı Ağustos Yüksek Askeri Şura'dan önce Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapıyordu. YAŞ'tan sonra 6. Mekanize ve Piyade Tümeni Komutanlığı Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı olarak Adana’ya atandı. Yine YAŞ'tan önce 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam da YAŞ'tan sonra 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yardımcısı olarak atandı.

"EMİR-KOMUTADA ZAAFİYET"

Atamalarda teknik olarak bir problem görünmüyor ancak teamüllere ve TSK emir-komuta zinciri hassasiyetlerine baktığımızda bu atamayla ilgili şu kaygı ve tespitler paylaşılıyor:

- Özel Kuvvetler Komutanı'nı Adana'ya Piyade Tümen Komutanı yapmak doğru bulunmadı.

- Adana Tümen Komutanı'nın altına Harp Okulu'ndan mezuniyette daha kıdemli olan iki tuğgeneral yardımcı vermek yanlış. Bu, sıkıntıya yol açtı.

- Bugüne kadar TSK'da, mezuniyette 3 yıl kıdemli olan bu iki tuğgeneralin geç terfi etmelerine rağmen, kendilerinden Harp Okulu mezuniyeti açısından daha az kıdemli olan tümgeneralin altına verilmesi emir-komuta açısından doğru bulunmazdı. Bekleme süreleri göz ardı edildiğinde, normal şartlarda bir tümgeneralin, tuğgenerale, "komutanım" demesi söz konusu olacak.

- TSK'dan atama sisteminin bozulduğu ifade ediliyor. Bu atamalara, "tenzil-i rütbe" yerine, "tenzil-i makam" değerlendirmesi yapılıyor.

- Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, 1988 mezunu ve tümgeneralliğe kadar yükseldi. Fakat diğer iki komutan yardımcısı tuğgeneral; biri 85, diğeri 87 mezunu olmalarına rağmen tuğgeneral rütbesindeler. TSK'da bugüne kadar buna dikkat edilirdi. Harp Okulu çıkışında önde olan generaller, rütbe olarak önlerinde olan komutanın emir-komutasına atanmazlardı.

- Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, YAŞ'tan önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanı idi. YAŞ'tan sonra Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na atandı. Hayatı dağlarda geçen ve terörle mücadelede önemli başarılara imza atmış Bozdemir, 8 ay önce eşini kaybetti. Bozdemir, tümgenerallik sırası gelmesine rağmen YAŞ'ta bu rütbeye yükseltilmedi ve tuğgeneral rütbesiyle tümgeneralin görev yapması gereken Hakkari 3. Tümen Komutanlığı'na atandı.

- Kısa süre önce eşini kaybeden ve küçük bir çocuğunun bakımıyla ilgilenmesi gereken Bozdemir'in psikolojisinin anlaşılmadan tayin edildiği ifade ediliyor.

- Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Erkal Kuzuoğlu ise sağlık gerekçesi ile başka yere tayinini istemişti ancak bu gerçekleşmeyince atamalardan önce emeklilik dilekçesi verdi. Kuzuoğlu'nun yerine Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Mehmet Özeren atandı. Genelkurmay Genel Sekreterliği'nden, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na yapılan bu atama da bu göreve verilen önem itibariyle dikkat çekti.

AKAR: "İKİ DİLEKÇE ULAŞTI"

Başka generallerin de emeklilik dilekçesi verdiği belirtilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ismin dilekçesinin ulaştığını açıkladı. Gerekçelerini açıkladığımız Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ve Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir dışında yine Tuğgeneraller Uğur Bülend Acarbay, Recep Özdemir ve Ertuğrul Sağlam'ın dilekçe verdiği ifade ediliyor.

"SİSTEM BOZULDU"

TSK'da, "Verilen görevi beğenmediler" şeklinde yayılan algıya itiraz var. Şu değerlendirme yapılıyor: "Asker, hiçbir şekilde ölüme gitmekten, vatanın-milletin huzuru için verilen görevi ifa etmekten korkmaz, imtina etmez. Bu arkadaşlarımız da böyle arkadaşlar. Bunların hakkını-hukukunu da teslim etmek lazım. Sorunlu bölgelerde kahramanca görev yapmış isimler ancak emir-komuta atama sisteminin bozulduğu görülüyor."