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Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir?

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Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir?

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GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva
Bülent Çolak - Ulvi
Rojda Demirer - Zeynep
Emre Altuğ - Nebil
Mine Teber - Muazzez
Tolga Canbeyli - Kütük
Tuğçe Karabayır - Cevriye

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

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