Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Geniş Aile dizisinin filmi olan Geniş Aile Komşı Kızı ile ilgili detaylar haberimizde...

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva

Bülent Çolak - Ulvi

Rojda Demirer - Zeynep

Emre Altuğ - Nebil

Mine Teber - Muazzez

Tolga Canbeyli - Kütük

Tuğçe Karabayır - Cevriye

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.