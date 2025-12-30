George Clooney ile Amal Clooney çifti Fransız vatandaşı oldu

George Clooney, eşi Amal Clooney ve iki çocuğuyla birlikte Fransız vatandaşı olmaya hak kazandı. Karar, Fransa resmi gazetesinde yayımlandı. Clooney, bu ayın başlarında verdiği bir röportajda, ailesini paparazzilerden koruyan Fransız gizlilik yasalarını övmüş, Fransız vatandaşlığına geçiş imasında bulunmuştu.

Fransız RTL radyosuna konuşan George Clooney; "Fransız kültürünü, dilini seviyorum" demiş, sözlerine; "400 günlük kurslardan sonra bile hâlâ kötü olsam da" cümlesini eklemişti.

"Burada çocuklarımın fotoğrafını çekmiyorlar. Okul kapısında saklanan paparazzi olmuyor" diyen ünlü oyuncu; "İşte bu bizim için bir numara" diye belirtmişti.

8 yaşında ikiz çocukları olan George Clooney; "Kendimizi en mutlu hissettiğimiz yer" dediği Fransa'daki evlerine ailece sık sık gittiklerini söylemişti.

Şu anda hem ABD hem de Fransa vatandaşı olan George Clooney'nin Avrupa ile olan bağları, 2014'te evlendiği Lübnan asıllı İngiliz insan hakları avukatı Amal Clooney ile evlenmesinden çok öncesine dayanıyor.

Ünlü oyuncunun İtalya'nın Como Gölü bölgesinde 2002'de aldığı bir evi var. Eşiyle birlikte İngiltere'den satın aldıkları bir malikaneleri de bulunuyor. Fransa'nın güneyindeki Brignoles köyü yakınlarındaki Domaine du Canadel adlı eski bir şarap çiftliğini de 2021'de satın aldılar.