George Clooney'nin İngiltere'deki evini sel suyu bastı

Haftalarca süren aralıksız yağışlar nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'nin taşması sonucu, nehrin yakınındaki lüks evler sular altında kaldı.

Bu bölgede bulunan George Clooney, Russell Brand ve Debbie McGee gibi ünlülerin milyonlarca sterlin değerindeki evlerinin de su taşkınından etkilendiği öğrenildi.

Hava fotoğrafları, sel sularının Berkshire genelindeki kasaba ve köylerde nehre yakın konumda bulunan mülklere doğru ilerlediğini gösteriyor.

Son haftalarda İngiltere, sürekli yağışlarla boğuşuyor ve bazı bölgelerde yılın neredeyse her günü sağanak yağış görüldü. Ülkenin başlıca nehir ve göllerindeki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle yüzlerce sel uyarısı yapıldı.

REKLAM

Şehir hayatına alternatif arayan ünlüler tarafından çok sevilen Berkshire bölgesi de bu selden nasibini aldı.

ABD'li oyuncu George Clooney ve Lübnan asıllı İngiliz eşi Amal Clooney de Thames Nehri kıyısında lüks bir mülke sahip. Ev için 12 milyon sterlin ödedikleri biliniyor. Ancak son sel felaketi nedeniyle evin geniş bahçeleri ve tenis kortları sular altında kaldı.