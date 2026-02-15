Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan George Clooney'nin İngiltere'deki evini sel suyu bastı

        George Clooney'nin İngiltere'deki evini sel suyu bastı

        ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'da da evleri olan George Clooney ve Amal Clooney çiftinin Londra'daki 12 milyon sterlinlik evi selden etkilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 11:55 Güncelleme: 15.02.2026 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüks evini su bastı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Haftalarca süren aralıksız yağışlar nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'nin taşması sonucu, nehrin yakınındaki lüks evler sular altında kaldı.

        Bu bölgede bulunan George Clooney, Russell Brand ve Debbie McGee gibi ünlülerin milyonlarca sterlin değerindeki evlerinin de su taşkınından etkilendiği öğrenildi.

        Hava fotoğrafları, sel sularının Berkshire genelindeki kasaba ve köylerde nehre yakın konumda bulunan mülklere doğru ilerlediğini gösteriyor.

        Son haftalarda İngiltere, sürekli yağışlarla boğuşuyor ve bazı bölgelerde yılın neredeyse her günü sağanak yağış görüldü. Ülkenin başlıca nehir ve göllerindeki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle yüzlerce sel uyarısı yapıldı.

        REKLAM

        Şehir hayatına alternatif arayan ünlüler tarafından çok sevilen Berkshire bölgesi de bu selden nasibini aldı.

        ABD'li oyuncu George Clooney ve Lübnan asıllı İngiliz eşi Amal Clooney de Thames Nehri kıyısında lüks bir mülke sahip. Ev için 12 milyon sterlin ödedikleri biliniyor. Ancak son sel felaketi nedeniyle evin geniş bahçeleri ve tenis kortları sular altında kaldı.

        Çift, 'Clooney Kalesi' olarak adlandırılan evi 2014'te satın almış ve kapsamlı tadilatların ardından iki yıl sonra taşınmıştı.

        İtalya'daki Como Gölü'nde bir evleri, Fransa'daki Brignoles'te bir bağ arazileri de dahil olmak üzere birçok mülkü olan Clooney çiftinin, ABD'nin Los Angeles şehrinde de evleri var. 8 yaşında Ella ve Alexander adında ikiz çocukları olan Clooney çifti, Los Angeles'tan ayrılıp Fransa'daki çiftlik evine yerleşti. Hayatlarına Fransa'da devam etme kararı alan Clooney ailesi, Fransız vatandaşlığına da sahip.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beypazarı'nda yağışların etkisiyle şelaleler akmaya başladı

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sarp kayalıklarda bulunan şelale, son günlerde yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı. (AA)

        #Amal Clooney
        #George Clooney
        #Sel
        #su baskın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü