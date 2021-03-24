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HaberlerDünyadanGeorge Segal'den üzücü haber! Yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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George Segal yaşamını yitirdi

87 yaşındaki ünlü oyuncu George Segal'in geçirdiği bypass operasyonundan sonra meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Segal'in ölümü sevenlerini yasa boğdu

George Segal'den üzücü haber! Yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

"Kim Korkar Hain Kurttan?" (Who's Afraid of Virginia Woolf?) ve "A Touch of Class" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu George Segal, 87 yaşında hayata veda etti. Segal'ın geçirdiği bypass operasyonundan sonra meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle öldüğü öğrenildi.

"AİLEMİZ BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Acı haberi ünlü oyuncunun eşi Sonia Segal, duyurdu. Segal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ailemiz, George Segal'ın bu sabah hayata veda ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyar" ifadelerini klullandı.

"BUGÜN BİR EFSANEYİ KAYBETTİK"

Segal, son sekiz yıldır "The Goldbergs" isimli sit-com'da rol alıyordu. Oyuncunun yer aldığı son bölüm, 7 Nisan’da yayınlanacak. Dizinin yaratıcısı Adam F. Goldberg, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Bugün bir efsaneyi kaybettik. George Segal’in muhteşem mirasının küçük bir parçası olmak gerçek bir onurdu" dedi.

Segal, 1966 tarihli "Kim Korkar Hain Kurttan?" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Oscar'a aday gösterilmişti.

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