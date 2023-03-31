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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

Portekizli süperstar, Arjantinli sevgilisiyle uzun yıllardır tutkulu bir aşk yaşıyor. Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile yaşadıkları tutkulu bir anı istemeden de olsa paylaştı

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  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Portekizli süperstar, Arjantinli sevgilisiyle uzun yıllardır tutkulu bir aşk yaşıyor.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile yaşadıkları tutkulu bir anı istemeden de olsa paylaştı.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Goal'de yer alan habere göre; Portekizli süperstarın sevgilisi Georgina Rodriguez, Netflix programı "I am Georgina"nın ikinci sezonunda kendisi ve Ronaldo'nun seks hayatı hakkında çok konuşulacak bir ayrıntıyı ağzından kaçırdı.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    NE SÖYLENDİ?

    Bir bölümde konuşan çarpıcı güzel, Portekizli süperstarla çılgına döndüğü en tuhaf yeri açıkladı.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Georgina, "Sahilde yıkanmaktan vazgeçip eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi. Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen. Evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkamıyorum ve pes etmek zorunda kalıyorum" dediği anda, arkadaşları neyi ima ettiğini anladı ve ona şu soruyu sordu:
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    "Spa'da değil de yatakta sevişebilirdin!"
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Georgina ise daha sonra utanmış bir şekilde ağzından kaçırdı: "Hayır, orada yaptık!"
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Ve çarpıcı model, tam olarak ne söylediğini anlayınca hemen sustu.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Georgina, bir süre sessiz kalırken kız kardeşi onu biraz daha sorguladı:
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    "Spa'da seviştiniz mi yani?" Bu soru karşısında Georgina bir süre gergin bir şekilde durup beklemeyi tercih etti.

     
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Böylece Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Portekizli süperstarın en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırarak seviştikleri en tuhaf yerlerden birisini açıkladı.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    NASIL TANIŞTIRLAR?

    İkili, Georgina Madrid'de bir mağazada satış asistanı olarak çalışırken bir iş arkadaşı, Georgina'nın bir müşteri için kapanış saatini bekleyip bekleyemeyeceğini sordu.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Rodriguez, bu teklifi kabul ettiğinde Cristiano Ronaldo'yla tanışma serüveni başlamış oldu.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Böylece ünlü çiftin filizlenen aşkı durdurulamadı ve tutkulu bir ilişkinin sonunda ailelerini kurdular.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    Ve o zamandan beri Georgina; Ronaldo'nun Juventus, Manchester United ve ardından Al-Nassr ile Suudi Arabistan'daki maceralarına eşlik etti.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

    İkili henüz evlenemediği için Suudi Arabistan, çiftin birlikte yaşaması için kanunları esnetmek zorunda kalarak izin çıkardı.
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı
  • Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırdı

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