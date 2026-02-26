Canlı
        Gerald Ford uçak gemisi Girit'ten ayrıldı | Dış Haberler

        Gerald Ford uçak gemisi Girit'ten ayrıldı

        ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'nden ayrıldı.

        Giriş: 26.02.2026 - 20:40
        Gerald Ford uçak gemisi Girit'ten ayrıldı

        Yunan basınında yer alan haberlere göre dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen "USS Gerald R. Ford", bulunduğu üsten Akdeniz'de doğuya doğru hareket etti.

        Dev gemi, bu hafta başında tedarik eksiklerini tamamlamak üzere Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

        Öte yandan, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu, Umman’ın aracılığıyla bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

