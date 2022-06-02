"HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPAR"

Shakira, Gerard Pique hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerard, bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor, kahramanlığıyla böyle oynayabilir, her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Bunları eşim olduğu için değil, dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum.