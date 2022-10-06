Sarılık diye hastaneye götürmüşlerdi! Sebebi portakal çıktı

Altı yaşındaki Thomas Travers'ın portakal ve mandalina aşkı, deri renginde sararmaya neden oldu. Bazen bir günde bir torba meyve yiyen çocuğun rengi, başlangıçta ailesini endişelendirdi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, anne Charlotte Travers, "Thomas sararmaya başladı, bu nedenle oldukça endişelendim çünkü bu böbrek veya karaciğer yetmezliğinin bir işareti olabilirdi. Her ihtimale karşı onu doktora götürmeye karar verdim çünkü nedeni bilemeyiz" dedi.

Sarı renge, genelde karaciğer ve böbrekteki bir problemin işareti olan sarılık neden oluyor. Bilirubin adı verilen bir maddenin vücutta birikerek dokuların sararmasına neden olması, karaciğer hastalığı gibi ciddi bir durumun belirtisi olabiliyor.

Doktor, Thomas'ın gözlerinde sarılık olmadığı için olumsuz bir şeyden şüphelenmedi.