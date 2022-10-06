Sarılık diye hastaneye götürmüşlerdi! Sebebi portakal çıktı

Altı yaşındaki Thomas Travers'ın portakal ve mandalina aşkı, deri renginde sararmaya neden oldu. Bazen bir günde bir torba meyve yiyen çocuğun rengi, başlangıçta ailesini endişelendirdi.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, anne Charlotte Travers, "Thomas sararmaya başladı, bu nedenle oldukça endişelendim çünkü bu böbrek veya karaciğer yetmezliğinin bir işareti olabilirdi. Her ihtimale karşı onu doktora götürmeye karar verdim çünkü nedeni bilemeyiz" dedi.
Sarı renge, genelde karaciğer ve böbrekteki bir problemin işareti olan sarılık neden oluyor. Bilirubin adı verilen bir maddenin vücutta birikerek dokuların sararmasına neden olması, karaciğer hastalığı gibi ciddi bir durumun belirtisi olabiliyor.
Doktor, Thomas'ın gözlerinde sarılık olmadığı için olumsuz bir şeyden şüphelenmedi.
"O ANDAN İTİBAREN BİLMECE ÇÖZÜLDÜ"
Anne Travers, hastalıkları ekarte etmek için kan testleri yapıldığını ancak hepsinin sonucunun normal çıktığını belirterek, Thomas'ın her gün bir torba portakal veya mandalina yemeyi kapsayan olağandışı yeme alışkanlıklarının tespit edildiğini söyledi.
"O andan itibaren bilmece çözüldü" diyen Travers, sözlerine şöyle devam etti: "Bir milyon yıl da geçse derisinin sararmasına neden olan şeyin bu olduğunu asla düşünmezdim" dedi.
BU MEYVELER CİLT RENGİNİ SARARTIYOR
Portakal, mango, kayısı ve balkabağı gibi meyveler - beta karoten adı verilen doğal bir pigment içeriyor. Bu nedenle aşırı miktarda beta karoten tüketmek cildin sarı-turuncu bir renge dönüşmesine (karotenemi) neden olabiliyor. Tıbbi olarak karotenemi zararsız ancak cildin normal rengine dönmesi birkaç ay sürebiliyor.
"ARTIK ONA 'THOMAS SIMPSON' DİYORUZ"
Anne Travers, "Evimizde bir kural var; eğer meyveler meyve kasesindeyse istediğin kadar yiyebilirsin diyorum. Doktor bize renk değişiminin sebebinin ne olduğunu söylediğinde, ikimiz de bunun kesinlikle komik olduğunu düşündük. Artık şakalaşıyoruz ve ona Thomas Simpson diyoruz" dedi.
*Haberin görselleri AP Press ve Charlotte Travers / SWNS tarafından servis edilmiştir.
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