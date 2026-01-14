Gerçekten 7 yıl boyunca midede mi kalıyor? Sakızın midede öğütülmediği mit mi gerçek mi?

Çocukluktan beri neredeyse herkesin duyduğu bir uyarı vardır: “Sakızı yutma, midende 7 yıl kalır.” Bu iddia yıllardır kulaktan kulağa aktarılırken, pek çok kişi sakızın sindirilemediğini ve vücutta uzun süre kaldığını sanıyor. Peki bu yaygın inanış bilimsel olarak ne kadar doğru?