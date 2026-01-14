Gerçekten 7 yıl boyunca midede mi kalıyor? Sakızın midede öğütülmediği mit mi gerçek mi?
"Sakız yutarsan midende 7 yıl kalır" uyarısını duymayan yoktur. Ancak modern tıp bu konuda ne söylüyor? Sakız gerçekten vücutta takılıp kalıyor mu, yoksa söylendiği kadar masum mu? Detaylar haberimizin devamında…
Çocukluktan beri neredeyse herkesin duyduğu bir uyarı vardır: “Sakızı yutma, midende 7 yıl kalır.” Bu iddia yıllardır kulaktan kulağa aktarılırken, pek çok kişi sakızın sindirilemediğini ve vücutta uzun süre kaldığını sanıyor. Peki bu yaygın inanış bilimsel olarak ne kadar doğru?
SAKIZ NEDEN SİNDİRİLMİYOR?
Sakızın sindirilememesinin temel nedeni, içeriğindeki sakız bazıdır. Bu yapı, sentetik polimerler ve reçinelerden oluşur ve mide enzimleri tarafından parçalanamaz.
Ancak bu durum, sakızın midede takılı kaldığı anlamına gelmez. Vücut, sindiremediği maddeleri farklı yollarla sistemden uzaklaştırır.
MİDE SAKIZI NE YAPIYOR?
Sakız yutulduğunda mide, onu diğer yiyecekler gibi işler. Şeker ve aroma gibi çözünebilen bileşenler sindirilirken, sakızın sindirilemeyen kısmı bağırsaklara geçer. Burada lifli gıdalar gibi davranır ve doğal sindirim süreciyle birkaç gün içinde dışkı yoluyla vücuttan atılır.
“7 YIL” EFSANESİ NEREDEN ÇIKIYOR?
Uzmanlara göre bu iddianın bilimsel bir dayanağı yok. Sakızın yıllarca midede kalması mümkün değil.
Sindirim sistemi sürekli çalışan bir mekanizmadır ve mide içeriğini düzenli olarak boşaltır. Bu efsanenin, çocukları sakız yutmaktan caydırmak için söylenmiş abartılı bir uyarıdan doğduğu düşünülüyor.
HANGİ DURUMLARDA RİSK OLUŞABİLİR?
Sağlıklı bireylerde sakız yutmak genellikle ciddi bir sorun yaratmaz. Ancak çok sık ve büyük miktarlarda sakız yutulması, özellikle çocuklarda nadiren bağırsak tıkanıklığına yol açabilir. Bununla birlikte, bu tür vakalar istisnai kabul edilir ve günlük hayatta sık görülmez.
SAKIZ YUTMAK ZARARLI MI?
Ara sıra sakız yutmak tehlikeli değildir. Ancak uzmanlar, sindirim sistemine ek yük bindirmemek adına sakızın yutulmamasını önerir. Özellikle küçük çocuklarda bu alışkanlık riskli sonuçlar doğurabileceği için dikkat edilmesi gerekir.