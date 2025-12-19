Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gereksiz korna kullanan sürücü kesilen cezaya öfkelenip defalarca kornaya bastı | Son dakika haberleri

        Gereksiz korna kullanan sürücü kesilen cezaya öfkelenip defalarca kornaya bastı

        Adana'da cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullanan, 55 dolmuş ve otobüs şoförüne 83 bin lira para cezası kesildi.Yazılan cezaya öfkelenen sürücü, aracına binip, defalarca kornaya basarak bölgeden uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:28 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:30
        Ceza protestosu: Havalı korna
        Adana'da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 55 dolmuş ve otobüs şoförüne 83 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerden biri aracında havalı korna olmadığını öne sürse de kornaya basınca gerçek ortaya çıktı. Yazılan cezaya öfkelenen sürücü, aracına binip, defalarca kornaya basarak bölgeden uzaklaştı.

        DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI

        Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 55 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Bazı sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

        ‘BAŞKA BİR ARAÇ SIKIŞTIRINCA KORNAYA BASTI’

        Ceza kesilen dolmuş sürücülerinden biri aracında havalı korna olmadığını öne sürdü. Polisin isteğiyle kornaya basan sürücünün minibüsünde, havalı korna bulunduğu tespit edildi. Bu sırada araçtan inen yolculardan biri, “Başka bir araç sıkıştırınca mecburen kornaya bastı. Dolmuş kaldırıma çıkacaktı” diyerek sürücüyü savundu. Sürücü ise yazılan cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak hızla bölgeden uzaklaştı.

        İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

        Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda gürültü kirliliğine neden olan 55 sürücüye 83 bin lira idari para cezası uygulandı.

