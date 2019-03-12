Polis baskın yaptı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafriyat kamyonu ile bir otobüsün kendiliğinden yanması üzerine çalışma başlattı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, yapılan teknik ve fiziki takiplerde, Silivri ve Tuzla’da bulunan iki ayrı geri dönüşüm fabrikasında sahte akaryakıt imal edildiği belirlendi. Zanlıların, piyasadan topladıkları kullanılmış otomotiv yağlarını arıttıkları, daha sonra içerisine bazı kimyasallar karıştırarak akaryakıt haline getirdikleri tespit edildi.

PARLAMA VE PATLAMA ÖZELLİĞİ VAR

Yapılan analizlerde, 10 numara yağlardan elde edilen sahte akaryakıtın parlama ve patlama özelliğine sahip olduğu belirlendi. Bu akaryakıtı kullanan, kamyon, şehirlerarası yolcu otobüsleri, hafriyat kamyonları ve özel halk otobüslerinin büyük tehlike altında olduğu tespit edildi.

7 İLDE OPERASYONLAR YAPILDI

Geri dönüşüm fabrikalarında üretilen akaryakıtların İstanbul dışında 6 ayrı ile de satıldığı tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 622 bin litre sahte akaryakıt satılmaya çalışılırken suçüstü yakalandı.

FABRİKALARA BASKIN YAPILDI

Silivri ve Tuzla’daki geri dönüşüm fabrikalarına da operasyonlar düzenlendi. Fabrika sahipleri, nakliyatçılar ve bir kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12 zanlı adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 5 zanlı da emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.