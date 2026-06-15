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        Haberler Gündem 3. Sayfa Geri manevra faciası! Yaşlı kadın öldü! | Son dakika haberleri

        Geri manevra faciası! Yaşlı kadın öldü!

        Eskişehir'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı 86 yaşındaki Ayşe Portakal, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Geri manevra faciası! Yaşlı kadın öldü!

        Eskişehir'de Y.P.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracın altında kalan Ayşe Portakal (86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Y.P.’nin geri manevra yaptığı hafif ticari aracı Ayşe Portakal’a çarptı.

        Aracın altında kalan Portakal, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ayşe Portakal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Portakal, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Sürücü Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Y.P. ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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