Geri mi dönmenizi istiyor yoksa psikolojik bir süreçte mi: Narsistler sizi kaybetmeye başladığında nasıl tepki verir?

Narsistler neden kaybettiklerinde sizi bırakmak yerine daha da çok uğraşırlar? Onlar için kontrol, güç ve manipülasyon en önemli unsurlardır. İşte narsistlerin kaybettiklerinde sergilediği yaygın davranışlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler...

NARSİSTLER SİZİ KAYBETTİĞİNDE NASIL TEPKİ VERİR?

Narsistler kontrol edemedikleri birini kaybettiklerinde farklı tepkiler verebilirler. Kimileri manipülasyon ve baskıyı arttırırken, kimileri sessizliğe bürünerek sizi tekrar etkisi altına almaya çalışabilir. Bu süreci anlamak ve tanımak, kendi ruhsal sağlığınızı korumak için önemlidir.

AGRESYON VE TEHDİTLER

Narsistler kontrol kaybettiklerini hissettiklerinde genellikle agresif bir tutum sergileyebilirler. Bu sözel hakaretler, tehditler veya fiziksel şiddet içerebilir. Amaçları, korku ve rahatsızlık yaratıp sizi tekrar kontrol altına almaktır. Böyle bir durumda profesyonel yardım almak önemlidir.

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MAĞDUR ROLÜNE BÜRÜNME

Narsistler, manipülasyonun bir yolu olarak kendilerini kurban gibi gösterirler. Sizi suçlu hissettirmek ve etrafınızdakileri manipüle etmek için olayları çarpıtarak kendilerini mazlum gibi gösterirler.

"HOOVERING" TAKTİĞİ

Narsist bir kişi sizi kaybettiğini hissettiğinde "hoovering" yaparak sizi tekrar etkisi altına almaya çalışabilir. Bu, ani sevgi gösterileri, değişme sözleri veya romantik yaklaşımlar şeklinde olabilir. Ancak bu, genellikle manipülatif bir davranıştır ve tekrar kontrol kazanma amacı taşır.

ARTAN MANİPÜLASYON TEKNİKLERİ

Gaslighting, narsistlerin en sık kullandığı yöntemlerden biridir. Hafızanızı, algınızı ve gerçekliği sorgulamanıza neden olacak şekilde olayları çarpıtabilirler. Bunun dışında, suçluluk duygusu aşılama, yalan söyleme ve gerçekleri manipüle etme gibi stratejilerle de sizi etkisi altına almaya çalışabilirler.

BİR ANDA TERK ETME (DISCARDING)

Bazı narsistler kontrolü kaybettiklerinde aniden ilişkiyi bitirebilirler. Hiçbir açıklama yapmadan sizi hayatlarından çıkararak bir başkasına yönelebilirler. Bu durum sizi çaresiz ve terk edilmiş hissettirebilir, ancak unutulmamalıdır ki bu, narsistin kendi sorunlarının bir sonucudur.

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SUSKUNLUK VE SESSİZ TEDAVİ (SILENT TREATMENT)

Bir narsist, sizi cezalandırmak ve manipüle etmek amacıyla tamamen sessizliğe bürünüp sanki hiç var olmamışsınız gibi davranabilir. Bu durum, bireyin kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. Ancak bu, bir kontrol mekanizmasıdır ve narsistin tekrar güç kazanma çabasını gösterir.

ÜÇLÜ OYUN (TRIANGULATION)

Narsistler, ücüncü bir kişiyi kullanarak sizi manipüle etmeye çalışabilirler. Örneğin, yeni bir romantik ilgiyi göz önünüze getirerek sizi kıskandırmaya ve yetersiz hissettirmeye çalışabilirler.