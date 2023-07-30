Haberler Gündem Çevre Geriye parçalanmış toprak kaldı

Büyükçekmece Gölü'nde balık tutulan yerlerden geriye parçalanmış toprak kaldı Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi hızla düşüyor. Önceden balık tutulan yerlerden geriye kuruyarak parçalanan toprak kaldı. İSKİ verilerine göre, şu an yüzde 18.47 doluluk oranına sahip Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.55'ti. Çevre sakinlerinden Oktay Cantürk, "Göl kuraklık sebebiyle yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildi. Göl çekilmeden önce vatandaşlar buraya balık tutmaya gelirdi" dedi. Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.07.2023 - 17:32 Güncelleme: 30.07.2023 - 17:32 facebook

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BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ HIZLA DÜŞÜYOR İstanbul´un barajlarında doluluk oranlarındaki hızlı düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 37.49 olarak ölçüldü. Bir yıl önce bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 66.79 olarak ölçülmüştü. Bugün ölçülen değerin 2014 yılından bu yana Temmuz aylarında ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. İstanbul´un barajlarında 325.7 milyon metre küp su kaldığı belirtildi.

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GEÇEN YIL YÜZDE 74.55 İDİ, BU YIL YÜZDE 18.47'YE DÜŞTÜ Barajlardaki hızla düşüşten Büyükçekmece barajı da nasibini aldı. Barajdaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 18.47 olarak ölçüldü. Büyükçekmece baraj gölünde ölçülen bu değerin 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Bir yıl önce bugün Büyükçekmece baraj gölünde doluluk oranı yüzde 74.55 olarak ölçülmüştü. Büyükçekmece Gölü´nün sularının hızla çekilmesiyle gölün dibindeki deniz kabukları ortaya çıkarken kurumuş yosunlar dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde ise, suyun çekildiği bölgenin büyüklüğü fark ediliyor.