Getir'in Bitaksi'yi satacağı iddia edildi

Türkiye'nin ilk 'unicorn' girişimlerinden Getir'in, bünyesindeki mobilite şirketlerinden Bitaksi'yi satacağı öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Getir'in azınlık hissedarı olan Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Mubadala'nın, bir dizi varlık satışı gerçekleştirme isteği bulunuyor.

Kaynaklar, Mubadala'ya AlixPartners tarafından Getir'in yeniden yapılandırılması konusunda tavsiyelerde bulunulduğunu da belirtirken, elden çıkarmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise henüz kesin olmadığını vurguluyor.

Sky News, Getir'in yaklaşık 12 milyar dolar değerine ulaşmasından iki yıl sonra radikal bir yeniden yapılanma hakkında görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu.

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BİRÇOK PAZARDAN ÇEKİLMİŞTİ

Getir'in, zararlarını azaltmak amacıyla İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkeden çekildiği ve şu anda İngiltere ve Türkiye dahil beş pazarda faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Getir'in yatırımcıları arasında Mubadala, Sequoia Capital ve Tiger Global gibi küresel fonlar bulunuyor.

Getir'in değeri, 2022'nin başındaki yatırım turunda alınan 750 milyon dolarlık yatırımın ardından 11.8 milyar dolara yükselmişti.

Geçtiğimiz Eylül ayında ise, kapsamlı bir küçülmeye giden şirket, global iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmıştı.