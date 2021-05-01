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Getir neden kapalı? Getir ne zaman, saat kaçta çalışıyor? Tam kapanmada Getir çalışma saatleri

Tam kapanma uygulamasının başlamasının ardından online birçok hizmetin saatlerinde de değişikliğe gidildi. Çevrimiçi market uygulaması Getir'in kullanıcıları da Getir neden kapalı, Getir ne zaman çalışıyor gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Getir neden kapalı? Getir ne zaman, saat kaçta çalışıyor? Tam kapanmada Getir çalışma saatleri

Tam kapanma sırasında çevrimiçi market uygulamalarını kullanan binlerce vatandaş, söz konusu uygulamaların ne zaman çalıştığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte bunlardan biri olan Getir ile ilgili son durum...

GETİR NEDEN KAPALI, NE ZAMAN ÇALIŞIYOR?

Türkiye’de 29 Nisan akşamı itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri kapsamında hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlandı.

Getir ve Banabi başta olmak üzere hızlı teslimat platformları da 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlanmalardan etkilenecek. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

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