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GGC’den Habertürk’e ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Başarı Gazetecileri” yarışmasında Habertük 4 ödüle layık görüldü. Habertürk’te Mehmet Kayahan imzasıyla yayınlanan “Bismil’de Marilyn krizi” haberi birincilik ödülüne layık görüldü. Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya en iyi yazar, Habertürk TV sunucusu Didem Yılmaz en iyi kadın sunucu ve Ebru Baki, Serdar Kuter ve Bülent Aydemir’in sunduğu “Para Gündem” en iyi sabah programı ödülüne layık görüldü.

24.10.2018 - 14:05 | Güncelleme:

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) bu yıl 33’ncisini düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışması sonuçlandı.

Hüseyin Çiçekçi (Gazeteci), Doğan Satmış (Gazeteci), Hüseyin Yılmaz (TRT World) Şefik Dinç (Habertürk), Özlem Yılmaz (İHA), Barış Üzal (TRT), Esat Aydın (Rudaw), Mücahit Ceylan (AP), Şevket Yılmaz (Rudaw), Sevda Kaplan’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 10 dalın yanı sıra jüri özel ve GGC Başarı Özel ödülü de verildi.



HABERTÜRK ÖDÜLLERİ TOPLADI

Yapılan oylama sonucunda Habertürk’te Mehmet Kayahan imzasıyla yayınlanan “Bismil’de Marilyn krizi” haberi, haber dalında birinciliğe layık görüldü.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Özel Başarı Ödülü’ne, Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya en iyi yazar, Habertürk TV sunucusu Didem Aslan en iyi kadın sunucu, Ebru Baki, Serdar Kuter ve Bülent Aydemir’in sunduğu “Para Gündem” en iyi sabah programı seçildi.

Ayrıca Fatih Portakal (FOX TV Ana Haber), Yavuz Donat (Sabah Gazetesi), Mete Çubukçu ile Pasaport Programı (NTV), Doğan Şentürk (FOX Haber), Fatih Er (TRT WORLD TV), GGC Başarı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Öte yandan jüri özel ödülü Haluk Levent-AHBAP Grubu’na verildi. Ödül töreni, 14 Kasım 2018’de Diyarbakır’da yapılacak.

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