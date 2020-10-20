Ghezzal için ültimatom!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşGhezzal için ültimatom! Beşiktaş haberleri
ABONE OL

Ghezzal için ültimatom!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transferlerden Ghezzal'ın Denizlispor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyetine ültimatom verdi

Ghezzal için ültimatom! Beşiktaş haberleri

Süper Lig’in 5. haftasını ‘bay’ geçen Beşiktaş, önümüzdeki hafta pazartesi günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Mensah'ın yanı sıra sakatlığı devam eden N’Koudou da forma giyemeyecek.

YALÇIN'DAN ÜLTİMATOM!

Kartal'da yeni transferlerden Ghezzal’ın durumu ise belli değil. Tedavisi devam eden Cezayirli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, Ghezzal’ın bir an önce forma giyecek seviyeye getirilmesini istedi. Leicester City’den kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, Denizlispor maçına yetişirse bu sezon ilk defa siyah-beyazlı formayı giyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Alanyaspor maçının yazar yorumları | Haberler
FUTBOL"Alanyaspor bir şeyler anlatmak istiyor"
Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı! Şampiyonluk yorumu: "Nisan sonuna kalmaz"
FUTBOL"Lig nisana kalmaz..."
İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
FUTBOLPremier Lig'de 8 korona
Galatasaray: 1 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAslan'a son dakika şoku!
Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı! Silahlı saldırganlar kardeşinin burnunu kırdı - Son dakika haberleri
FUTBOLBerna Gözbaşı'nın locasına saldırı
İbrahim Yıldız: Golcüler nerede?
FUTBOL"Terim'in işi zor"
Fatih Terim'den sert sözler!
FUTBOLFatih Terim'den sert sözler!
Serdar Ali Çelikler: Terim'in B planı gündem değiştirme
FUTBOLTerim'in B planı gündem değiştirme
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya saldırı anı böyle görüntülendi!
FUTBOLKare kare saldırı anları!
Çağlar Söyüncü depremi - Spor haberleri
FUTBOLÇağlar Söyüncü depremi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X