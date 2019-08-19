'Gel Hemşerim' yine çok izlendi

G.I Joe: Misilleme oyuncuları kimler? G.I Joe: Misilleme konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir aksiyon filmi olan G.I Joe: Misilleme bu akşam STAR TV ekranlarında saat 21.45'te yayınlanacak.

G.I. JOE: MİSİLLEME OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson rolü Roadblock

Channing Tatum rolü Duke

Bruce Willis rolü General Joseph Colton

Adrianne Palicki rolü Lady Jaye

Ray Park rolü Snake Eyes

Lee Byung-hun rolü Storm Shadow

Faran Tahir rolü Cobra Commander

Ray Stevenson rolü Firefly

RZA rolü Blind Usta

Arnold Vosloo rolü Zartan

D.J. Cotrona rolü Flint

Elodie Yung rolü Jinx

Eddie Hargitay rolü Tunnel Rat

Matt Gerald rolü Zandar

Joseph Mazzello rolü Fare

Jonathan Pryce rolü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Walton Goggins rolü Warden Nigel James

G.I. JOE: MİSİLLEME KONUSU NEDİR?

Filmde Joe'ların düşmanları olan, Cobra takımı'nın hükümeti ele geçirip kendilerini özel kuvvet olarak tanıtmalarıyla başlıyor, hemen ardından işbirlikçi kahramanlarımız kollarını sıvazlayıp, oyuna müdahale etmesiyle aksiyon başlamış oluyor.