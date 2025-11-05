Habertürk
Habertürk
        Giacomo Modica: Avrupa'da ilk galibiyetimizi almak istiyoruz

        Giacomo Modica: Avrupa'da ilk galibiyetimizi almak istiyoruz

        Hamrun Teknik Direktörü Giacomo Modica, Samsunspor maçında UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:55 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:55
        "İlk galibiyetimizi almak istiyoruz"
        UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesinde Malta temsilcisi Hamrun, deplasmanda yarın Samsunspor ile karşılaşacak.

        Mücadele öncesinde maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumu’ndaki düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Giacomo Modica ve defans oyuncusu Ognjen Bjelicic, açıklamalarda bulundu.

        GİACOMO MODİCA: AVRUPA'DA İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ

        İlk puanlarını almak için mücadele edeceklerini ifade eden Hamrun Teknik Direktörü Giacomo Modica, "Performans açısından önceki 2 maçımız iyiydi. Takımın ruhu yerindeydi, iyi mücadele ettik. Sadece birkaç pozisyonla alakalı sorun yaşamıştık. İstediğimiz skorları alamasak da takımımın şimdiye kadar gösterdiği performansından memnunum. Maça kısa bir süre kaldı. Karşımızda güçlü bir takım var. İlk 2 maçını kazandılar. Biz de iyi bir takımız. Şu ana kadar puan alamasak da puan almak için savaşacağız. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz. Güçlü bir ekibiz. Avrupa’da Samsunspor pek bilinmese de iyi bir ekip ve biz de yarın ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Samsunspor’un kanatlarda ve defansta iyi oyuncuları var. Takım oyununa önem veriyoruz. İyi oyuncularım var ve performanslarına güveniyorum" dedi.

        OGNJEN BJELİCİC: YARINKİ MAÇA YÜZDE YÜZ HAZIRIZ

        Savunma oyuncusu Ognjen Bjelicic ise, "Yarınki maça yüzde 100 hazırız. Samsunspor’a saygı duyuyoruz ama gözümüzde korku yok. Bizim için derbi gibi bir maç. Yarınki maçı kazanmayı hak ediyoruz. En iyi defans oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

        Samsunspor ile Hamrun yarın saat 20.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

